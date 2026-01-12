Se cuida

Tanchagem: 8 benefícios da planta e como usá-la no dia a dia

Incluir essa espécie na rotina pode ajudar na prevenção e no tratamento de doenças

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:31

A tanchagem possui uma série de propriedades benéficas à saúde Crédito: Imagem: Patricia Hikari | Shutterstock

Originária da Europa e da Ásia, a tanchagem ( Plantago major ) é uma planta medicinal comumente encontrada em várias partes do mundo. Ela possui uma série de propriedades benéficas à saúde, incluindo ação anti-inflamatória, antioxidante, cicatrizante e antimicrobiana. Inclusive, no Brasil, ela está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Abaixo, confira 8 benefícios da planta tanchagem e como usá-la!

1. Facilita a cicatrização de feridas

A tanchagem contém compostos que desempenham um papel importante na proteção das células contra danos causados por inflamações, além de contribuir para a regeneração dos tecidos. Essas propriedades ajudam a acelerar o processo de cicatrização de feridas, cortes e queimaduras, aliviando a dor e reduzindo a inflamação local. Sua ação antimicrobiana também auxilia na prevenção de infecções em áreas lesionadas, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz.

Segundo o artigo “Análise fitoquímica e avaliação da susceptibilidade antimicrobiana de diferentes tipos de extratos de Plantago major L. (Plantaginaceae) “, publicado na revista Infarma Ciências Farmacêuticas do Conselho Federal de Farmácia, a ação antimicrobiana da tanchagem para a bactéria Staphylococcus aureusda , por exemplo, se dá pelos seus compostos bioativos, como taninos e flavonoides.

2. Auxilia a digestão

A tanchagem possui propriedades digestivas que favorecem o bom funcionamento do sistema digestivo, ajudando a aliviar desconfortos como azia, refluxo e gases. Ela também estimula a secreção de bile, o que melhora a digestão de gorduras, e pode ser eficaz na redução de inchaços e cólicas intestinais.

3. Ajuda a reduzir o colesterol

A tanchagem contribui para o controle do colesterol devido à presença de fibras solúveis, como os polissacarídeos, que ajudam a reduzir a absorção de gordura no intestino. Essas fibras se ligam aos ácidos biliares, que contêm colesterol, e facilitam sua eliminação pelo organismo, reduzindo os níveis de LDL (colesterol ruim) no sangue.

Segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares associadas ao colesterol alto estão entre as principais causas de mortes no mundo. Ainda conforme o órgão, anualmente, cerca de 360 mil brasileiros morrem em decorrência dessas condições.

4. Contribui para a saúde do sistema respiratório

A tanchagem contribui para a saúde do sistema respiratório por apresentar ação calmante, anti-inflamatória e expectorante. Seu uso tradicional em forma de chá ajuda a aliviar irritações na garganta, tosse, rouquidão e desconfortos comuns em gripes e resfriados. A planta auxilia na proteção das mucosas respiratórias, reduzindo a sensação de ardor e inflamação, além de favorecer a eliminação de secreções.

O consumo da tanchagem ajuda a prevenir doenças estomacais Crédito: Imagem: LN team | Shutterstock

5. Promove a saúde do estômago

A tanchagem pode ajudar a prevenir o surgimento de úlceras gástricas devido às suas propriedades protetoras para o estômago. Ela contribui para a redução da acidez do suco gástrico, diminuindo o risco de danos e lesões na mucosa estomacal. A sua atividade anti-inflamatória e antibacteriana também pode auxiliar em tratamentos estomacais.

6. Reduz os sintomas de infecção urinária

A tanchagem possui um efeito diurético natural , ou seja, ela estimula a produção de urina, o que ajuda a eliminar excessos de substâncias tóxicas e bactérias do organismo. Esse aumento na produção de urina facilita a expulsão de patógenos, incluindo os responsáveis ​​por infecções urinárias.

7. Ação anti-inflamatória em boca e faringe

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser usada para ajudar no tratamento de infecções da boca e faringe.

Essa eficácia se deve à presença de compostos bioativos, como taninos e mucilagens, que ajudam a reduzir a irritação, promover a regeneração dos tecidos e formar uma camada protetora nas áreas afetadas. Além disso, suas propriedades antimicrobianas auxiliam no combate a bactérias e outros agentes que podem agravar o quadro inflamatório.

8. Apoia a saúde da pele

O uso tópico da tanchagem é bastante valorizado por suas propriedades calmantes, anti-inflamatórias e, como citado anteriormente, cicatrizantes. Quando aplicada diretamente sobre a pele, ela pode ajudar a aliviar coceiras causadas por picadas de insetos, reduzir a vermelhidão e a sensação de ardor. Em irritações cutâneas, seu efeito emoliente ajuda a restaurar o conforto da pele, auxiliando na recuperação natural da região afetada.

Formas de usar a planta tanchagem

A tanchagem pode ser consumida de diversas maneiras, incorporando seus benefícios à alimentação diária. Veja algumas opções:

Chá de tanchagem: prepare uma infusão com as folhas secas da planta para aproveitar suas propriedades digestivas e anti-inflamatórias;

Suco verde: adicione folhas de tanchagem a sucos de frutas e vegetais;

Saladas frescas: utilize folhas da tanchagem como base para saladas, combinando-as com outros vegetais e temperos a gosto;

Sopas e caldos: incorpore folhas de tanchagem em sopas e caldos;

Temperos e condimentos: secas e trituradas, as folhas de tanchagem podem ser usadas como tempero em diversos pratos.

Consumo seguroda tanchagem

A tanchagem deve ser usada com cautela em algumas situações. Isso porque ela é contraindicada para gestantes, lactantes, crianças menores de 2 anos e pessoas com problemas renais graves, devido ao seu efeito diurético. Também pode interferir com medicamentos anticoagulantes e para diabetes, além de causar distúrbios gastrointestinais se consumida em excesso.

É aconselhável consultar um profissional de saúde antes de usar a planta, principalmente em casos de condições preexistentes ou uso contínuo de medicamentos. Além disso, seu uso não substitui tratamento e acompanhamento médico.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta