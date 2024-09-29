Sinusite é transmissível? Saiba causas e como tratar

A inflamação acaba dificultando a drenagem do muco, o que causa a pressão no rosto e, consequentemente, dor. Crédito: Shutterstock

Em meio a tempos secos e aumento no número de queimadas em todo o Espírito Santo, os casos de problemas respiratórios e crises alérgicas tendem a crescer. Esse cenário pode, inclusive, piorar ou predispor quadros de sinusite, uma inflamação no nariz e nos seios da face causada por infecções virais, fúngicas ou bacterianas.

“Na primavera, devido a variação do clima, podem aparecer casos de rinite que se não tratadas corretamente podem acumular secreção nos seios nasais podendo infectar e se transformar em sinusite. Além de nesse período aparecer maior transmissão de viroses que causam sinusites”, explica a pneumologista Carla de Castro Bulian.

A inflamação acaba dificultando a drenagem do muco, o que causa a pressão no rosto e, consequentemente, dor. "Os seios da face são cavidades ocas localizadas nos ossos do crânio, ao redor do nariz. Quando esses seios ficam inflamados ou infectados, pode causar uma condição chamada sinusite", detalha a médica otorrinolaringologista Hana Higa.

"Na primavera, ocorre uma piora da rinite alérgica em indivíduos predispostos, principalmente devido ao aumento de alérgenos no ar, como o pólen, que pode desencadear inflamação nas vias respiratórias. Além disso, as recentes queimadas agravaram a qualidade do ar, intensificando ainda mais os problemas respiratórios, o que torna a situação ainda mais desafiadora para quem já sofre com doenças alérgicas ou condições respiratórias preexistentes" Hana Higa - Otorrinolaringologista

Como identificar uma sinusite

Os quadros de sinusite podem estar relacionados a causas diferentes. Infecções virais costumam ser a causa mais comum - como um resfriado que acaba resultando em sinusite aguda. Quando a causa é uma infecção bacteriana, o que geralmente ocorre é uma infecção prolonga, que inclui piora ou persistência dos sintomas. Infecções fúngicas também podem predispor episódios de sinusite, assim como desvios de do septo nasal.

Além da dor na face e congestão nasal, a sinusite pode ser diagnosticada a partir de outros sintomas. As médicas da Rede Meridional chamam a atenção para sinais como aumento da secreção e sensação de muco escorrendo para a garganta, cansaço, tosse, dor de cabeça, febre e até dor de dente, a depender do caso.

Depois dos sintomas identificados e do devido diagnóstico médico, é possível iniciar o tratamento. Para ajudar na congestão nasal, a lavagem do nariz com soro fisiológico é uma boa aliada. Medicações sintomáticas e hidratação reforçada auxiliam a aliviar os outros sintomas.

“Caso apresente piora após o 5º dia dos sintomas ou se os sintomas durarem por mais de 10 dias, o uso de antibiótico pode ser necessário. Em casos mais graves, a cirurgia pode ser indicada para melhorar a drenagem dos seios da face”, alerta a otorrinolaringologista Hana Higa.

Peguei sinusite! Posso transmitir?

Ainda de acordo com a otorrinolaringologista Hana Higa, uma pessoa que apresenta os sintomas de sinusite não necessariamente transmite a condição. O quadro não é contagioso mas a infecção que o desencadeou, como uma gripe, sim. Em casos de sinusites por infecções bacterianas ou alérgicas, não é preciso se preocupar com a transmissão.

"A sinusite em si não é contagiosa, mas a infecção viral que pode desencadeá-la (como um resfriado) é transmissível. Quando a sinusite é causada por uma infecção bacteriana ou por alergias, não há risco de contágio por gotículas" Hana Higa - Otorrinolaringologista