Home
>
Se cuida
>
Simony se diz 'grata' em fala sobre superação do câncer de intestino

Simony se diz 'grata' em fala sobre superação do câncer de intestino

Atualmente, seguindo tratamento com imunoterapia, ela diz que é considerada pelos médicos como uma "exceção da medicina". "Estou ótima"

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 19:44

RIO DE JANEIRO - Simony, 49, reconheceu que o câncer de intestino, diagnosticado em julho de 2022 durante exames de rotina, mudou sua perspectiva de vida. A cantora lembrou ter passado por várias sessões de quimioterapia e radioterapia até chegar a remissão em janeiro de 2023.

Recomendado para você

Atualmente, seguindo tratamento com imunoterapia, ela diz que é considerada pelos médicos como uma "exceção da medicina". "Estou ótima"

Simony se diz 'grata' em fala sobre superação do câncer de intestino

O câncer de pulmão também é um dos tumores mais evitáveis, já que cerca de 85% dos casos têm relação direta com o tabagismo.

Até não fumantes: veja os principais sintomas do câncer de pulmão

Saber distingui-las é fundamental para tomar os cuidados necessários e evitar dietas restritivas desnecessárias

Veja como diferenciar condições de saúde associadas ao glúten

Atualmente, seguindo tratamento com imunoterapia, ela diz que é considerada pelos médicos como uma "exceção da medicina". "Estou ótima. Vejo que sou muito abençoada, Deus é incrível comigo. Sou grata. Deus é que faz essas coisas. Realmente, sou uma exceção mesmo", declarou em entrevista à Quem. : "Acho que tudo é possível se você crer. Minha história serve para mostrar isso", acrescentou.

A cantora Simony avisou aos fãs, pelas redes sociais, que seria internada para tratamento:
A cantora Simony foi diagnosticada com câncer em 2022 Crédito: Instagram/@simonycantora

A cantora também comentou a morte de Preta Gil (1974-2025), vítima de câncer de intestino em julho de 2025. As duas se aproximaram após compartilharem diagnósticos semelhantes, e Simony lamentou a perda da amiga: "É bem triste. Adorava muito ela [...] Infelizmente aconteceu, mas Preta descansou, vejo assim". Ela revelou ainda que não conseguiu participar do velório: "Não fui em velório, não fui em nada, porque não consigo".

Após enfrentar a doença, Simony afirma que passou a priorizar o autocuidado e a aproveitar a vida: "Realizo todos os meus desejos, todos os meus sonhos. Saio para jantar com amigos, vou a teatros, viajo [...] Tudo o que quero fazer, eu faço".

LEIA MAIS EM SE CUIDA

Veja como diferenciar condições de saúde associadas ao glúten

Até não fumantes: veja os principais sintomas do câncer de pulmão

5 benefícios da defesa pessoal para mulheres

7 dicas para higienizar morangos antes de preparar o morango do amor

Câncer de mama: projeto oferece mamografia de graça no ES para prevenção da doença

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

câncer simony

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais