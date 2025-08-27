Se cuida

Saúde da mulher: 5 questões ginecológicas que não devem ser ignoradas

Ginecologista explica quais sinais e sintomas exigem atenção para prevenir complicações e manter o bem-estar

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15:25

É sempre importante conversar com o ginecologista sobre alterações suspeitas na região intima Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

A saúde íntima, sexual e reprodutiva ainda desperta muitas dúvidas entre as mulheres, que nem sempre conseguem diferenciar o que é normal do que merece atenção. O tabu em torno desses temas torna a situação ainda mais delicada, dificultando diálogos, até mesmo com especialistas, e atrasando a busca por orientação adequada.

“Porém, em caso de dúvidas ou ao notar o surgimento de alterações suspeitas na região intima, é sempre importante conversar com um ginecologista , responsável pelo diagnóstico e tratamento de questões relacionadas a saúde feminina”, esclarece a Dra. Ana Paula Fabricio, ginecologista com Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO).

A seguir, a Dra. Ana Paula Fabricio aponta 5 problemas que podem ser preocupantes e merecem atenção médica. Confira!

1. Menstruação dolorosa

O ciclo menstrual pode ser marcado pela presença de dores de cabeça, cólicas, dores no seio e câimbras. “Esses sintomas são perfeitamente normais, sendo muito comuns em grande parte do público feminino durante esse período do mês. Mas é importante ficar atento a sinais de que algo está errado, principalmente a dores que pioram com o passar do tempo próximas ao reto, pélvis ou vagina, que pode ser sintoma de condições graves, como endometriose ou mioma uterino. Isso precisa ser investigado”, aconselha a ginecologista Ana Paula Fabricio.

2. Odor vaginal

A vagina possui odor característico natural, mas quando o cheiro torna-se ruim ou diferente do normal por um longo período, é importante falar com o ginecologista. “Crescimento bacteriano e infecções vaginais estão entre os principais problemas que podem alterar o odor normal da vagina e apenas o ginecologista é capaz de tratá-los, então não se sinta desconfortável em conversar com seu médico sobre o assunto”, aconselha a Dra. Ana Paula Fabricio.

3. Desconforto sexual

Falar sobre sexo pode ser desconfortável, mas é sempre importante avisar o médico caso você sinta incômodos como dor ou sangramento durante a prática sexual , pois isso é necessário para a realização de um diagnóstico e o tratamento das reclamações.

“Uma das principais causas do desconforto sexual é o ressecamento do canal vaginal, que pode ocorrer por fatores como envelhecimento, uso de anticoncepcionais, alterações hormonais e menopausa. Mas o ginecologista pode ajudar a tratar o problema através da indicação do uso de lubrificantes, prescrição de hormônios ou alteração na dosagem e tipo do medicamento contraceptivo”, completa a especialista.

O ginecologista pode determinar protocolos de tratamento específicos para a incontinência urinária Crédito: Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock

4. Incontinência urinária

A perda urinária involuntária pode causar grande desconforto físico, social e emocional, principalmente por ser imprevisível e ocorrer a qualquer hora e em qualquer lugar. Por isso, é fundamental informar a ginecologista sobre o problema, para que ela possa indicar protocolos de tratamento específicos. Essa condição pode estar associada a fatores como menopausa, excesso de exercícios físicos, envelhecimento e partos normais prévios.

“Existe uma série de opções terapêuticas eficazes para o problema, incluindo fortalecimento muscular, fisioterapia pélvica, eletroestimulação, uso de hormônios tópicos vaginais, turgência local e até mesmo a realização de cirurgias em casos mais graves”, destaca a ginecologista.

5. Baixa libido

Embora a baixa libido seja um problema mais frequente do que muitas mulheres imaginam, é fundamental investigar as causas. “Entre as causas da diminuição do apetite sexual estão o uso de certas medicações, a entrada na menopausa e a presença de doenças como depressão. Nesses casos, existem intervenções terapêuticas que são necessárias. Mas podemos ajudar também quando a baixa da libido é causada por fatores externos como estresse, oferecendo recomendações para aumentar naturalmente o desejo sexual”, finaliza a Dra. Ana Paula Fabricio.

Por Maria Claudia Amoroso

