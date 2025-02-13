Saiba como identificar e prevenir o câncer de bexiga

O câncer de bexiga é um tipo de tumor maligno que afeta a mucosa da bexiga urinária. Segundo o uro-oncologista André Berger, é o nono câncer mais comum do mundo e o terceiro tumor mais comum do trato urinário.
Esse tipo de tumor, de acordo com dados do Sistema de Informações do Ministério da Saúde (SIH/SUS), matou mais de 800 mil pessoas no mundo e mais de 19 mil no Brasil, de 2019 a 2023. Além disso, a expectativa é que o número de casos dobre até 2040.
Causas do câncer de bexiga
O tabagismo é uma das principais causas de câncer que pode ser evitada e é responsável por inúmeros casos de câncer de bexiga em todo o mundo. “Infelizmente, muitas pessoas desconhecem a forte relação entre o tabagismo e essa neoplasia. As substâncias tóxicas presentes no cigarro, ao serem eliminadas pela urina, entram em contato direto com a bexiga, causando danos ao seu revestimento interno e aumentando significativamente o risco de malignização”, explica André Berger.
Sintomas do câncer de bexiga
Os sintomas do câncer de bexiga podem variar de acordo com o estágio da doença, mas os sinais mais comuns são:
- Sangue na urina;
- Dor ou ardência ao urinar;
- Necessidade frequente de urinar;
- Dor na região pélvica.
Importância do diagnóstico precoce
Segundo André Berger, ao notar qualquer um dos sintomas citados anteriormente, é essencial procurar um urologista imediatamente. “A detecção precoce aumenta as chances de cura e melhora o prognóstico”, afirma.
Prevenindo o câncer de bexiga
Para prevenir a doença, além de evitar o tabagism o , é crucial adotar hábitos saudáveis, como manter uma boa hidratação, praticar atividades físicas regularmente e ter uma alimentação equilibrada. “Também é fundamental realizar consultas periódicas com um urologista, especialmente para pessoas com histórico familiar da doença ou exposição a outros fatores de risco, como a exposição ocupacional a certas substâncias químicas”, conclui André Berger.
Por Ana Beatriz Bernardo