Sabrina Sato: especialista explica as causas do aborto de repetição

Sabrina Sato revelou que sofreu duas perdas gestacionais Crédito: Reprodução @sabrinasato

A apresentadora Sabrina Sato revelou, em entrevista à revista Glamour, que sofreu duas perdas gestacionais em 2024. Até então, a apresentadora havia mencionado publicamente apenas um aborto espontâneo.

"No ano passado, tive duas perdas gestacionais. Falo disso com mais naturalidade agora, mas foi extremamente doloroso. Todo mundo só ficou sabendo de uma, mas perdi duas vezes. Passei por dois processos de internação e duas curetagens. Vivi o luto trabalhando", desabafou.

O ginecologista obstetra Rodrigo Rosa diz que o aborto é uma situação mais comum do que se imagina, com incidência de 1 em cada 5 mulheres gestantes. “Esse número vale tanto para gestações naturais quanto para os casos de fertilização. O período de maior cuidado é no primeiro trimestre, quando o bebê ainda está se formando, mas o aborto pode acontecer em qualquer momento da gravidez”, explica.

Existem vários tipos de abortos como o abortamento retido, inevitável ou incompleto, abortamento completo e também o aborto de repetição. "É caracterizado como aborto a interrupção de uma gestação antes de o feto conseguir sobreviver fora da barriga da mãe. Isso quer dizer que essa interrupção deve se dar antes das 22 semanas e o feto deve pesar menos de 500 gramas", diz o médico.

"E consideramos como aborto de repetição quando a mulher sofre 3 abortos seguidos. Nesses casos, o medo pode ser um companheiro nada agradável: a mulher engravida e fica apreensiva sem saber se conseguirá levar a gestação adiante. Entender as causas do aborto de repetição é, inevitavelmente, uma das principais necessidades de quem passa por essa situação”, acrescenta.

Possíveis causas

De acordo com o médico, existem causas genéticas, anatômicas, trombofílicas e endócrinas que estão relacionadas com esse tipo de aborto. Com relação à genética, um bebê normal possui 23 pares de cromossomos. “Quando esse número se altera, para cima ou para baixo, o aborto pode acontecer. Isso é a própria natureza ‘eliminando’ um ser vivo que pode não ter as habilidades necessárias para sobreviver fora do corpo da mãe. As maiores chances de isso acontecer são quando uma mulher engravida em idade mais avançada, por exemplo, aos 40 anos. Porém, os 35 anos já é uma idade em que se deve ter maiores cuidados, pois já é mais comum que a mãe tenha filhos com doenças genéticas”, destaca Rodrigo Rosa.

Quanto às causas anatômicas, é comum que modificações na anatomia do útero também se destaquem como causas do aborto de repetição. “Útero bicorno, útero septado e outros são exemplos dessas anomalias. Outro fator são os miomas acima de quatro centímetros ou que, de alguma maneira, afetam a cavidade endometrial (endométrio e o tecido no qual o feto começa a se desenvolver). Outra mudança anatômica que pode levar ao aborto é a formação de pólipos ou mulheres que possuem adenomiose”, diz o médico .

Pacientes com trombofilias, um tipo de doença que aumenta o risco de formação de trombos, também são mais suscetíveis aos abortos de repetição. “Os trombos são coágulos que se instalam em vasos sanguíneos e podem obstruir a passagem de sangue. Pode desenvolver casos graves como a embolia pulmonar (quando um trombo vai para o pulmão). Alguns anticoagulantes, medicamentos utilizados para ‘afinar o sangue’ e impedir a formação de trombos, podem ser prescritos na gestação”, explica o médico.

Distúrbios endócrinos que costumam se desenvolver nessa fase e afetar a gestação são bem particulares, sendo o diabetes gestacional o principal. “As taxas de aborto espontâneo, natimorto, malformações congênitas e morbidade e mortalidade perinatal são maiores em filhos de mães diabéticas. Insuficiência do Corpo Lúteo (redução da progesterona) também é uma das alterações endócrinas que levam ao aborto.”