Dor de cabeça: médico lista 5 tipos que não devem ser ignorados

Existem vários tipos de cefaleia, e podem variar bastante em relação à causa e à intensidade da dor. As principais são:



A cefaleia tensional: é o tipo mais comum, caracterizada por uma dor leve a moderada, geralmente ao redor da cabeça, como uma pressão ou aperto. Pode estar relacionada ao estresse, ansiedade ou fadiga.



Enxaqueca (migraine): uma dor de cabeça mais intensa, muitas vezes acompanhada de outros sintomas como náusea, vômito e sensibilidade à luz e ao som. Pode durar horas ou até dias e costuma ter episódios recorrentes.



Cefaleia em salvas (ou cefaleia em cluster): uma dor extremamente forte, que geralmente ocorre em episódios curtos, mas muito intensos, ao redor de um olho. É mais comum em homens e pode acontecer várias vezes ao dia durante o período de crise.



Cefaleia sinusal: associada a inflamação ou infecção nos seios nasais, causando dor na região do rosto, testa ou ao redor dos olhos.

Cefaleia secundária: causada por alguma outra condição de saúde, como hipertensão, problemas neurológicos, uso de medicamentos ou trauma na cabeça.