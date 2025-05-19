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Cefaleia

Dor de cabeça: médico lista 5 tipos que não devem ser ignorados

Existem vários tipos de cefaleia, e podem variar bastante em relação à causa e à intensidade da dor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2025 às 10:30

Publicado em 19 de Maio de 2025 às 10:30

São centenas de tipos de dor de cabeça. Uma forma de diferenciar é dividi-las em duas grandes classes: as dores de cabeça primárias e as cefaleias secundárias
Hábitos simples podem ajudar a evitar que as cefaleias iniciais sejam um problema Crédito: Shutterstock
A cefaleia, ou dor de cabeça, pode ter diversas causas e impactar bastante a qualidade de vida de quem sofre com ela. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBC), no Brasil, 95% das pessoas terão em suas vidas, ao menos, um episódio de dor de cabeça. No mundo a enxaqueca atinge 1 bilhão de pessoas e é a sexta doença crônica que mais incapacita, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).
De acordo com o neurologista José Antônio Fioroti Junior, da Rede Meridional, existem classificações diferentes para dores de cabeça, sendo que 90% da população já teve, tem ou terá desenvolvido algum sintoma da doença.

Tipos de cefaleia

Existem vários tipos de cefaleia, e podem variar bastante em relação à causa e à intensidade da dor. As principais são:

A cefaleia tensional: é o tipo mais comum, caracterizada por uma dor leve a moderada, geralmente ao redor da cabeça, como uma pressão ou aperto. Pode estar relacionada ao estresse, ansiedade ou fadiga.

Enxaqueca (migraine): uma dor de cabeça mais intensa, muitas vezes acompanhada de outros sintomas como náusea, vômito e sensibilidade à luz e ao som. Pode durar horas ou até dias e costuma ter episódios recorrentes.

Cefaleia em salvas (ou cefaleia em cluster): uma dor extremamente forte, que geralmente ocorre em episódios curtos, mas muito intensos, ao redor de um olho. É mais comum em homens e pode acontecer várias vezes ao dia durante o período de crise.

Cefaleia sinusal: associada a inflamação ou infecção nos seios nasais, causando dor na região do rosto, testa ou ao redor dos olhos.

Cefaleia secundária: causada por alguma outra condição de saúde, como hipertensão, problemas neurológicos, uso de medicamentos ou trauma na cabeça.

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O médico alerta que cada tipo de cefaleia tem suas particularidades, e é importante procurar um médico para um diagnóstico correto e um tratamento adequado, especialmente se as dores forem frequentes ou intensas.
José Antônio Fioroti Junior
José Antônio Fioroti Junior explica os tipos de cefaleias Crédito: Divulgação José Antônio Fioroti Junior
O tratamento preventivo é feito por uma combinação entre medicamentos e terapias não medicamentosas
José Antônio Fioroti Junior - Neurologista
A luz forte, barulho alto e movimentos bruscos podem piorar uma crise de enxaqueca. Esses estímulos sensoriais costumam aumentar a sensibilidade durante a crise, tornando a dor mais intensa e desconfortável. Por isso, muitas pessoas com enxaqueca preferem descansar em ambientes calmos, escuros e silenciosos até que a crise passe.
A campanha do Dia Nacional de Combate à Cefaleia também enfatiza sobre a prevenção da doença. Vanessa destaca que hábitos simples podem ajudar a evitar que as cefaleias iniciais sejam um problema. “Se uma pessoa tem uma vida saudável com prática de atividades físicas, alimentação balanceada, dorme bem e evita o tabagismo, ela diminui as chances de contrair qualquer tipo de dor de cabeça. E quando o indivíduo possui dores de cabeça primárias fica o alerta quanto a automedicação. O uso constante e excessivo de analgésicos pode tornar crônica aquela dor que aparecia esporadicamente”, concluiu.

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