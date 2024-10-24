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Saúde bucal

Raspador de língua antes ou depois da escovação? Entenda

Os limpadores de línguas foram desenvolvidos justamente para remover essa camada de resíduos que se acumula na língua
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

24 out 2024 às 08:00

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 08:00

Raspador de língua
Os limpadores de língua foram projetados para facilitar a higienização da língua Crédito: Shutterstock
Os limpadores de língua foram projetados para facilitar a higienização da língua, que muitas vezes gera desconforto, com o aumento do reflexo de vômito. A dentista Beatriz Coutens diz que o produto foi projetado com o intuito de facilitar a higienização da língua. "Mas eles não são a única forma de higienização da língua. Algumas escovas possuem, na parte posterior, dobraduras ou ranhuras que facilitam a higiene da língua". Mas o recomendado é usar o raspador de língua antes ou depois da escovação?
A dentista explica que a higiene da língua, idealmente, não deve acontecer antes ou depois da escovação, mas junto da escovação. "É importante que as pessoas entendam que não se trata apenas da escovação dos dentes, mas de um momento de higienização da cavidade oral. Um desses processos é a escovação de dente e também da higiene da língua. E outro processo é a utilização do fio dental. Então o ideal é que a escovação da língua ocorra em todas às vezes em que se escova os dentes", diz Beatriz Coutens.
"A higiene da língua está indicada em todos os momentos em que for feita a higiene oral"
Beatriz Coutens - Dentista
A higienização da língua está indicada desde o momento em que se inicia a alimentação. "Quando eu higienizo a boca do bebê, utilizando os materiais próprios, eu devo higienizar a língua desse bebezinho também. E quando a gente acostuma as crianças à higienização da língua, esses processos de reflexo de vômito - que as pessoas costumam reclamar - praticamente inexistem porque a criança já vai se adaptando àquele processo ao longo da vida", diz a dentista.

Combater o mau hálito

Um dos maus hábitos mais comuns é não limpar a língua, o que leva à formação da saburra lingual. "A saburra é uma camada esbranquiçada ou amarelada que se forma na superfície da língua. Ela é composta por resíduos alimentares, células mortas e bactérias. Se não for removida, 0pode ser uma das principais causas da halitose, o famoso mau hálito", explica a cirurgiã-dentista Marlei Bonella.
Para resolver esse problema, ela recomenda o uso de limpadores de línguas. "Os limpadores de línguas foram desenvolvidos justamente para remover essa camada de resíduos que se acumula na língua. Ele pode ser de plástico ou metal e ajuda a eliminar as bactérias que se fixam na saburra", comentou.
O raspador ajuda muito a combater o mau hálito, porque remove as bactérias e resíduos que causam o odor desagradável. Porém, é importante lembrar que a halitose pode ter outras causas, como problemas dentários ou digestivos, então é fundamental investigar o caso se o problema persistir", alerta.
Marlei também orienta sobre a forma correta de realizar a limpeza da língua. "A limpeza deve ser feita suavemente. Basta deslizar o raspador da parte de trás da língua até a ponta, em um movimento semelhante ao de varrer”, diz.
Embora seja importante remover toda a saburra, é necessário cuidado. "Se usar muita força, você pode acabar machucando o tecido da língua, que é bastante sensível. O segredo é fazer uma pressão leve e firme ao mesmo tempo, garantindo que a língua fique limpa, mas sem causar lesões", orienta.

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