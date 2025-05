Imunizante

Pode tomar vacina da gripe se estiver gripado? Entenda

A vacina é importante porque ajuda o corpo a desenvolver imunidade contra os principais vírus causadores da gripe, como o Influenza A, incluindo subtipos H1N1 e H3N2, e Influenza B

É comum que as pessoas tenham dúvidas sobre a vacina da gripe , e uma das mais recorrentes é se pode tomar o imunizante se a pessoa estiver com alguns sintomas da doença. A vacina é importante porque ajuda o corpo a desenvolver imunidade contra os principais vírus causadores da gripe, como o Influenza A, incluindo subtipos H1N1 e H3N2, e Influenza B. >

Ribeiro explica que a gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório causada pelo vírus da Influenza, que tem quatro tipos distintos: A, B , C e D, sendo que as cepas A e B são as responsáveis pelas maiores infecções em seres humanos. “A vacina é de extrema necessidade, pois é a única forma de prevenir as manifestações graves da doença, sendo necessária a imunização preventiva com o intuito de evitar até mesmo consequências graves, como a morte”, alertou.>