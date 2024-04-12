O que é mucosite, condição que Fabiana Justus enfrenta em tratamento de leucemia

Fabiana Justus está em tratamento de câncer Crédito: Reprodução @Fabianajustus

"Eu sei que vocês estão preocupados. Obrigada pelo carinho! Vocês são incríveis. Esses dias têm sido bem difíceis. Mas tudo parte do tratamento. A famosa 'mucosite'. Quem já passou sabe como é difícil. É um efeito colateral das quimioterapias pré-transplante. E, como agora minha medula zera para que a nova possa pegar, minha imunidade também está zerada", escreveu.

O tratamento do câncer pode apresentar uma série de desafios, sendo a mucosite um deles, especialmente prevalente em pacientes submetidos ao transplante de medula óssea. Essa complicação comum pode afetar todo o trato gastrointestinal, incluindo boca, garganta, esôfago e outras áreas.

Os tratamentos oncológicos têm como objetivo inibir a multiplicação celular, interrompendo a proliferação das células neoplásicas. No entanto, esse efeito também se estende às células saudáveis do corpo, especialmente aquelas que se replicam rapidamente, como as células da pele, da mucosa e células sanguíneas, gerando os conhecidos efeitos colaterais. Quando a mucosa oral é afetada, podem ocorrer inflamação, descamação, erosões e úlceras, além de dor e sangramento local, alteração do paladar e risco aumentado de infecções secundárias.

A dentista oncológica Beatriz Coutens, da Oncoclínicas Espírito Santo, destaca a relação da mucosite com o tratamento oncológico: "Em relação à radioterapia, o risco de desenvolver mucosite é significativo em casos de tratamento na região da cabeça e pescoço, devido à natureza localizada da radiação. No caso do transplante de medula óssea, devido à quimioterapia de altas doses, o risco é altíssimo".

Quanto ao tratamento e prevenção, a especialista ressalta a importância de abordagens multidisciplinares: "A prevenção da mucosite é possível, principalmente com o uso de laserterapia, que possui ações de desinflamação, aceleração da cicatrização e controle da dor. A laserterapia pode ser aplicada de forma preventiva, antes do desenvolvimento da inflamação, reduzindo sua incidência ou minimizando seus efeitos".

"Além disso, enxaguantes bucais, boa higiene e hidratação da mucosa também desempenham um papel complementar na melhoria do quadro, mas não constituem o tratamento principal" Beatriz Coutens - Dentista oncológica