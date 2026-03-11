Se cuida

O que causa vasinhos no rosto? 8 motivos que afetam a estética

As veias visíveis na face podem ter diferentes origens, incluindo fatores genéticos, exposição ao sol e hábitos de vida

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:29

Vasinhos no rosto são comuns, mas suas causas ainda geram dúvidas Crédito: Imagem: Romano | Shutterstock

Os vasinhos no rosto são uma queixa comum nos consultórios de dermatologia e cirurgia vascular e, apesar de frequentes, muitas pessoas ainda não sabem exatamente por que eles surgem na pele. Segundo a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, o incômodo está relacionado à dilatação de pequenos vasos sanguíneos que acabam se tornando visíveis na superfície da pele.

“Chamamos de teleangiectasias essas veias que aparecem geralmente na asa do nariz, ao redor do lábio, muitas vezes em região periorbitária (em volta do olho), causando aquela sensação escurecida (a famosa olheira), ou nas têmporas e testa (aquela veia saltada) que dá uma sensação de envelhecimento”, explica a especialista.

A seguir, ela detalha as principais causas do problema e indica se ele tem tratamento. Confira:

1. Predisposição individual

Em alguns casos, o surgimento dos vasinhos está ligado a características próprias do organismo, que tornam certas pessoas mais propensas a apresentar esse tipo de alteração na pele desde cedo. “Os vasinhos podem aparecer por tendência individual, e em qualquer idade. Mesmo crianças podem ter teleangiectasias na pele”, explica a Dra. Aline Lamaita.

2. Envelhecimento favorece os vasinhos no rosto

Segundo a especialista, com o passar do tempo, mudanças naturais na estrutura da pele e dos vasos sanguíneos também podem favorecer o aparecimento dessas veias mais visíveis na face. “A predisposição ao aparecimento desses vasinhos aumenta com a idade. Durante o processo de envelhecimento, temos uma fragilidade maior da parede dos vasos, assim como a pele envelhece criando rugas, os vasos envelhecem se dilatando. Além disso temos uma reabsorção dos compartimentos de gordura da face, o que torna os vasos mais aparentes”, explica.

3. Exposição ao sol

Fatores ambientais também exercem influência importante, especialmente quando a pele é exposta à radiação solar com frequência e sem a proteção adequada. “A luz solar causa dilatação dos pequenos capilares próximos à superfície cutânea. Com a repetição dessa dilatação ao longo do tempo, as paredes desses vasos podem perder elasticidade, ficando mais frágeis e permanentemente dilatadas, o que faz com que se tornem visíveis. Nesses casos, vão aparecer principalmente na face, pescoço e colo”, diz a Dra. Aline Lamaita.

4. Gravidez

O aparecimento dos vasinhos na gravidez acontece por mudanças hormonais, segundo a especialista. “Eles podem desaparecer (ou não) após o parto”, completa a cirurgiã vascular.

5. Uso de cremes à base de corticoide

De acordo com a cirurgiã vascular, os corticoides tópicos reduzem a espessura da pele ao inibir a produção de colágeno e elastina. “Com a pele mais fina, os vasos que antes ficavam “escondidos” ficam mais aparentes. Além disso, os corticoides também deixam os capilares mais frágeis, facilitando sua dilatação e rompimento. Isso contribui para o aparecimento de telangiectasias e até de hematomas com pequenos traumas. Os corticoides suprimem a inflamação local, mas com o tempo promovem um desequilíbrio nos mecanismos de reparo, prejudicando a sustentação dos vasos sanguíneos”, explica a profissional.

Tomar sol em excesso e fazer uso de medicação forte pode piorar a rosácea e influenciar o surgimento de vasinhos no rosto Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

6. Rosácea

A rosácea é uma doença inflamatória que deixa a pele mais sensível e, conforme avança, forma pequenos vasos dilatados na face, de acordo com a cirurgiã vascular. “Em pacientes que têm rosácea, qualquer coisa que cause um processo inflamatório, até tomar sol em excesso e fazer uso de medicação mais forte, piora a rosácea e vão aparecendo vasinhos na bochecha, da região do malar e do nariz”, completa.

7. Excesso de peelings químicos

Toda vez que há um processo inflamatório em alguma região, o corpo entende que precisa cicatrizar, levando mais nutrientes e fatores de cicatrização para aquele local. “Para isso, ele faz uma vasodilatação, abrindo a circulação do local, para poder levar o que é necessário para cicatrizar. Mas se os peelings químicos são intensos e realizados com muita frequência, sem orientação médica, isso provoca um grande processo inflamatório. Para quem já tem tendência, essa circulação não vai embora, então os vasinhos aparecem. As áreas mais comuns para o aparecimento das veias são: na asa do nariz, ao redor do lábio, perto dos olhos e na testa”.

8. Após preenchimentos

Alguns procedimentos estéticos também podem influenciar a aparência dos vasos na pele, especialmente quando interferem na circulação ou provocam reações inflamatórias locais. “A presença do preenchedor pode alterar a drenagem da circulação local e acentuar alguns vasos. Além disso, preenchedores não reabsorvíveis podem levar a processos inflamatórios que estimulam a produção de vasos”, explica.

Tem tratamento?

A Dra. Aline Lamaita ressalta que o uso de laser Nd Yag 1064 ou luz pulsada pode ajudar a resolver o problema. “A luz pulsada é capaz de tratar a grande maioria dos vasinhos da face. Mas o Laser Nd Yag 1064 é o que existe de mais específico para tratamento de lesões vasculares, apresentando maior efetividade no tratamento. São realizados disparos de laser que agem no sangue dentro do vaso, queimando o vaso por dentro, o que leva ao seu fechamento”, explica.

O tratamento apresenta bons resultados, segundo a especialista, é feito em média em uma a cinco sessões (dependendo do tipo de lesão) e tem grande nível de segurança, já que a dor é amenizada com uso de aparelhos resfriadores de pele.

Quanto aos cuidados antes e depois do tratamento, a cirurgiã vascular detalha que não se deve aplicar cremes ou maquiagem no rosto no dia (para evitar interação com laser e evitar queimaduras), evitar a exposição ao sol durante cerca de uma semana, usar protetor solar com fator 50 ou 60 e, em casos raros, especialmente para peles mais sensíveis, pomadas à base de corticoide.

“É natural que, depois de algum tempo, os vasinhos voltem a aparecer, pois sua origem básica envolve fatores genéticos e hormonais, que não são modificados com o tratamento. O procedimento pode ser repetido, sem limite. Mas o importante é que a solução existe, com bons resultados e segurança”, finaliza.

Por Pedro Del Claro

