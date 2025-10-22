Se cuida

Lombalgia: 7 dicas eficazes para aliviar e prevenir dores nas costas

A dor lombar pode indicar problemas mais sérios na coluna

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:32

A lombalgia pode ter várias causas e merece atenção Crédito: Imagem: PRPicturesProduction | Shutterstock

A lombalgia é o nome dado à dor na região lombar, que pode variar de leve e passageira a intensa e incapacitante. Na maioria dos casos, está relacionada à má postura, ao esforço físico excessivo ou ao sedentarismo. No entanto, também pode indicar condições mais sérias, como hérnia de disco ou artrose.

A dor lombar afeta até 80% da população e não deve ser ignorada. O neurocirurgião Dr. Carlos Massella Jr., especialista em crânio e coluna vertebral, alerta que a lombalgia pode ser um sinal de doenças graves e merece atenção médica.

Abaixo, o neurocirurgião dá 7 dicas para cuidar das suas costas. Confira!

1. Não banalize a dor

A demora em buscar ajuda médica é comum entre quem sofre com dor lombar. “Grande parte dos pacientes chega ao consultório após meses convivendo com dor. Muitos atribuem o incômodo à postura ou ao cansaço, mas em alguns casos estamos diante de hérnias de disco , compressões nervosas ou alterações estruturais da coluna que exigem tratamento específico”, explica o neurocirurgião Dr. Carlos Massella Jr.

2. Fique atento aos sinais de alerta

Dor que irradia para as pernas, dormência ou perda de força exige avaliação médica imediata. “Toda dor persistente deve ser investigada. O corpo dá sinais de alerta que não podem ser ignorados”, reforça o médico.

3. Cuidado com o sedentarismo e o excesso de peso

Ficar muitas horas sentado ou carregar quilos extras agrava o quadro. Segundo o médico, o estilo de vida moderno contribui diretamente para problemas na coluna.

4. Evite automedicação

O hábito de acreditar que “a dor vai passar sozinha” pode atrasar o diagnóstico e aumentar o risco de complicações. Procure orientação profissional antes de tomar remédios por conta própria.

Fazer pausas durante o trabalho para alongar o corpo ajuda a proteger a coluna Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

5. Invista em prevenção

Hábitos cotidianos aparentemente inofensivos podem impactar diretamente a saúde da coluna. “Trabalhar sentado por horas, dormir mal e negligenciar a atividade física são comportamentos que cobram um preço alto. Investir em prevenção é o melhor tratamento”, alerta o neurocirurgião.

6. Reeduque sua postura e fortaleça a musculatura

Fisioterapia, alongamentos e exercícios específicos são essenciais para reduzir a dor e prevenir novos episódios.

7. Conheça as opções de tratamento para a dor lombar

O tratamento vai muito além do uso de remédios. Em casos mais graves, como compressão de nervo ou deformidade da coluna, a cirurgia pode ser necessária, mas sempre associada a mudanças no estilo de vida.

Por Sarah Monteiro

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta