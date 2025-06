Cancelou show

Infecção bacteriana: como é a doença que Anitta enfrenta?

Anitta contou que está lidando com uma infecção bacteriana grave, por isso teve que cancelar o show que faria no São João de Campina Grande, na Paraíba

A cantora Anitta cancelou o show que faria no São João de Campina Grande, na Paraíba, cidade onde acontece uma das maiores festas juninas do Brasil. Ela usou um canal de contato direto com os fãs para mandar alguns áudios explicando o motivo. A cantora contou que está lidando com uma infecção bacteriana grave.>

"Olá, todos os meus fãs. Estou vindo aqui mandar esse áudio para vocês porque a gente teve que informar que, infelizmente, não vai ser dessa vez meu primeiro São João de Campina Grande. Nem preciso dizer pra vocês que estou triste", disse ela. E continuou: "Tem sido um ano desafiador pra mim nesse sentido, dos compromissos, de alguns cancelamentos", comentou.>

Eu tô com uma infecção bacteriana severa, bem complicada, que já estava há alguns dias, mas eu tinha certeza absoluta que até hoje eu estaria bem Anitta Cantora

Anitta ainda contou que já começou o tratamento. "Estou recebendo tratamento, recebendo antibióticos na veia. Está tudo sob controle, mas o tratamento é lento. Mas eu sei que vai ficar tudo bem, que eu tenho a torcida de vocês", falou.>

Entenda a doença

Infecções bacterianas são doenças causadas por bactérias. A infectologista Rubia Miossi explica que essas bactérias podem vir do próprio corpo, porque em vários locais no nosso corpo existem micro-organismos que convivem com a gente, como na pele, na região vaginal e no intestino, por exemplo.>

"São bactérias que precisam estar ali para ter um bom equilíbrio do nosso organismo. Quando esse micro-organismo sai e vai parar em outro local, acontece uma infecção bacteriana. Também podemos pegar essa bactéria de outro animal ou ser vivo".>

As infecções bacterianas podem afetar diversas partes do corpo. E os sintomas vão depender do local do corpo que a bactéria invadiu. Enter os mais comuns estão febre alta, dor na parte do corpo onde ocorreu a infecção e cansaço.>

"Se a infecção for na urina pode ocorrer a queimação para fazer xixi, dor e também sair sangue na urina. Se for no sangue vai dar febre, calafrios e tremor. Se for por bactéria no cérebro, o que vai ter é dor de cabeça, sonolência e irritabilidade. Tudo vai depender de onde a bactéria está", diz a infectologista.>

A médica diz que são inúmeras as infecções que a bactéria pode causar, como meningite, pneumonia, infecção generalizada, diarreia, infecção urinária e no coração">

Tratamento

As doenças causadas por bactérias, de uma maneira geral, são tratadas com o uso de antibióticos. "Dependendo da bactéria, tem um antibiótico certo para ela. E conforme o lugar onde ela está, existe o antibiótico que vai chegar no local e matar essa bactéria. Algumas infecções por bactéria, principalmente as intestinais, não é preciso usar o remédio, porque o próprio organismo vai resolver o problema", explica a médica. >

Rubia Miossi ressalta que não é toda a infecção bacteriana que é perigosa. "Algumas são fáceis de serrem tratadas. Outras são muito perigosas, como a meningite e as infecções no sangue e no coração, que podem levar a morte. Tudo vai depender do local que a bactéria invadiu", finaliza.>

