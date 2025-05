Proibição da Anvisa

Gummy de tadalafila funciona? Entenda os riscos da bala usada para disfunção erétil

Quando usada sem necessidade clínica e orientação médica, pode gerar dependência psicológica e até mesmo efeitos colaterais indesejados como dor de cabeça, dor nas pernas, vermelhidão na face, dor de estômago

Publicado em 20 de maio de 2025 às 10:00

Embalagem da bala gummy proibida pela Anvisa Crédito: Reprodução / Redes sociais

A bala gummy de tadalafila, comercializada em algumas lojas físicas e on-line como uma goma que promete aumentar a vascularização do pênis e melhorar a performance durante as relações sexuais, teve sua comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última semana. >

Uma resolução proíbe a distribuição, fabricação, manipulação, propaganda e uso de todos os lotes do medicamento Metbala, à base de tadalafila. A bala, usada para disfunção erétil, é produzida pela empresa FB Manipulação Ltda., sediada em Mogi Guaçu (SP). Em nota, a agência reguladora destacou que a medida foi adotada porque o produto não tem qualquer tipo de regulação.>

O produto passou a ser utilizado de forma indiscriminada por homens jovens e saudáveis, e essa prática, que parece inofensiva, esconde sérios riscos para a saúde. O urologista Thales Mendes, do Hospital Santa Rita, explica que a tadalafila é um fármaco originalmente desenvolvido para o tratamento da disfunção erétil. >

“Ela age relaxando os vasos sanguíneos e facilitando o fluxo de sangue para o pênis. Com isso, favorece a ereção em pessoas com dificuldades sexuais. Porém, quando usada sem necessidade clínica e orientação médica, pode gerar dependência psicológica e até mesmo efeitos colaterais indesejados como dor de cabeça, dor nas pernas, vermelhidão na face, dor de estômago, entre outros” alerta. >

>

“Apesar de não ter necessidade de prescrição médica, a pessoa deve comprar a substância numa farmácia e não em uma loja que vende balas, suplementos ou afins. Não podemos banalizar os medicamentos”, diz o urologista.>

Ele acrescenta que a tadalafila é um inibidor da fosfodiesterase tipo 5, que é uma substância para tratamento da disfunção erétil. “Apesar de ter efeito preferencial na parte genital, na musculatura dos vasos do pênis para facilitar ereção, ela também pode agir sistemicamente e ser perigosa para pessoas com problemas cardiológicos”, enfatizou o especialista. “É preciso que as pessoas saibam dos riscos, dos benefícios e dos possíveis efeitos colaterais antes de fazer uso da substância". >

Prescrição médica

Segundo o urologista Fernando Chagas, da clínica Unifert, embora a substância possa ter efeito real no organismo, seu uso na forma de bala é proibido e pode representar sérios riscos à saúde. “Se a concentração da substância absorvida pelo organismo for adequada, pode sim causar os efeitos esperados, como o aumento do fluxo sanguíneo e melhora da ereção. No entanto, a formulação em bala não é autorizada pela Anvisa e seu uso deve ser evitado”, explica o médico.>

A tadalafila pertence ao grupo dos inibidores da fosfodiesterase tipo 5, agindo no corpo por meio da vasodilatação, o que aumenta o fluxo sanguíneo na região peniana e facilita a ereção após estímulo sexual. A substância é indicada para homens com disfunção erétil, mas exige prescrição e acompanhamento médico.>

Qualquer homem pode usar, desde que esteja atento às contraindicações e utilize o medicamento sob orientação. Toda medicação é uma droga e deve ser usada com cautela Fernando Chagas Urologista

Entre os efeitos adversos mais comuns da tadalafila estão dor de cabeça, rubor facial, dores musculares, indigestão e priapismo — condição rara, mas grave, de ereção prolongada e dolorosa. O uso também pode interagir com outros medicamentos, tornando essencial a avaliação médica antes do início do tratamento.>

O urologista reforça ainda que não há comprovação científica de que a tadalafila contribua para o ganho de massa muscular, outro argumento frequentemente usado em propagandas não regulamentadas.>

“Infelizmente, o apelo fácil e promessas milagrosas fazem com que muitos homens busquem alternativas perigosas sem orientação adequada. A automedicação, especialmente com produtos sem registro, coloca a saúde em risco”, finaliza Fernando Chagas.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta