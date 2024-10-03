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Estava internado

Entenda o que é falência múltipla dos órgãos, causa da morte de Cid Moreira

O jornalista estava internado em Petrópolis para tratar uma pneumonia e sofreu uma falência de múltiplos órgãos.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 out 2024 às 15:13

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 15:13

O apresentador Cid Moreira
Cid Moreira morreu aos 97 anos Crédito: Reprodução/Multishow
O jornalista e apresentador Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira (3), aos 97 anos. Ele estava internado em Petrópolis para tratar uma pneumonia e sofreu uma falência de múltiplos órgãos.
A síndrome da falência de múltiplos órgãos é caracterizada pelo colapso simultâneo de dois ou mais órgãos vitais, como pulmões, rins e coração. A condição impede o funcionamento adequado do corpo.
As causas são variadas, mas geralmente a síndrome é desencadeada por uma condição prévia, como infecções graves, traumatismos, cirurgias complexas, doenças crônicas e também pode acontecer pela idade do paciente, em caso de idosos.
Médico clínico geral no Hospital Dom Antônio Monteiro, na Bahia, Vital Fernandes detalha que os sinais da falência múltipla de órgãos podem variar de acordo com a gravidade da situação e com o número de órgãos em colapso.
"O paciente pode ter alteração no estado mental, problemas respiratórios e de pressão, diminuição da produção de urina e uma coagulação sanguínea anormal", diz. "É uma condição com um prognóstico muito ruim, então muitos pacientes acabam indo para óbito."
No caso de Cid Moreira, o especialista afirma que a pneumonia pode ter causado a falência múltipla dos órgãos, principalmente se a doença estava mais avançada.
"A pneumonia pode evoluir para um quadro de infecção sistêmica. Chamados essa infecção de sepse, que é uma resposta inflamatória causada por uma infecção e pode se generalizar e levar à falência múltipla dos órgãos."
Segundo o Ministério da Saúde, quando não tratada de forma precoce e imediata, a sepse pode se espalhar rapidamente pelo corpo e afetar o sistema imunológico. Com isso, pode haver parada cardíaca e falência múltipla dos órgãos.

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