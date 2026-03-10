Home
>
Se cuida
>
Distúrbios do sono: veja os tipos mais comuns e quando procurar um médico

Distúrbios do sono: veja os tipos mais comuns e quando procurar um médico

Uma noite mal dormida pode afetar o sistema imunológico, prejudicar a concentração e até aumentar o risco de doenças cardiovasculares

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 10 de março de 2026 às 12:29

Ter uma boa noite de sono influencia diretamente a saúde do corpo, da mente e do coração (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Ter uma boa noite de sono influencia diretamente a saúde do corpo, da mente e do coração Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Os impactos de dormir mal vão muito além do cansaço no dia seguinte. A falta de sono de qualidade pode afetar o sistema imunológico, prejudicar a concentração e até aumentar o risco de doenças cardiovasculares. No entanto, segundo a Associação Brasileira do Sono (ABS), cerca de 70% dos brasileiros sofrem com algum tipo de distúrbio do sono.

Recomendado para você

Uma noite mal dormida pode afetar o sistema imunológico, prejudicar a concentração e até aumentar o risco de doenças cardiovasculares

Distúrbios do sono: veja os tipos mais comuns e quando procurar um médico

Comportamento aumenta o risco de doenças crônicas, compromete a mente e reduz a qualidade de vida

Entenda como o sedentarismo afeta a saúde física e mental

Rachel Cossetti, oncologista criadora da campanha Março Lilás, fala dos métodos de prevenção do câncer de colo do útero, doença que mata 20 mulheres ao dia no Brasil

"Câncer de colo do útero pode ser evitado com exames e vacina", diz oncologista

Para a pneumologista e médica do sono Raíssa Dantas, do Hospital e Maternidade São Luiz Osasco, esses problemas costumam se refletir rapidamente no dia a dia. “Uma noite mal dormida pode provocar sonolência excessiva, irritabilidade, fadiga e dificuldade de concentração. São sintomas que impactam diretamente a qualidade de vida”, explica. Além disso, a privação de sono também pode comprometer a imunidade, deixando o organismo mais vulnerável a infecções.

Distúrbios do sono mais comuns

Os distúrbios do sono são condições que prejudicam a duração ou a qualidade do descanso, impedindo que o corpo alcance o chamado sono reparador. Entre os mais comuns, estão: insônia, privação crônica do sono e apneia do sono (sendo três tipos: obstrutiva, central ou mista).

A apneia obstrutiva do sono é caracterizada por obstrução parcial ou total da via respiratória durante o sono. A apneia central do sono caracteriza-se por pausas respiratórias durante o sono, decorrentes da ausência ou redução do estímulo respiratório gerado pelo sistema nervoso central. Ela pode ocorrer em situações que alteram o controle ventilatório, como insuficiência cardíaca ou uso de medicamentos que reduzem o estímulo respiratório. A apneia mista combina ambos os tipos anteriores.

Segundo Raíssa Dantas, a apneia do sono é o distúrbio respiratório do sono mais frequente. Estudos do Instituto do Sono apontam que, na cidade de São Paulo, o problema atinge cerca de 30% da população. Entre os fatores que podem favorecer o problema, estão obesidade, enfraquecimento dos músculos da garganta e alterações craniofaciais.

“Essas interrupções intermitentes e frequentes na respiração durante o sono estão associadas ao maior risco de problemas cardiovasculares, como hipertensão e acidente vascular cerebral (AVC)”, destaca a médica. 

Dificuldade recorrente para iniciar ou manter o sono pode indicar que o descanso está comprometido e exigir avaliação médica (Imagem: Lysenko Andrii | Shutterstock)
Dificuldade recorrente para iniciar ou manter o sono pode indicar que o descanso está comprometido e exigir avaliação médica Crédito: Imagem: Lysenko Andrii | Shutterstock

Sinais de alerta para procurar um médico

Alguns sintomas podem indicar que a qualidade do sono não está adequada. Os principais são:

  • Sonolência excessiva durante o dia;
  • Sensação de cansaço ao acordar;
  • Ronco frequente;
  • Dificuldade para iniciar ou manter o sono.

Nesses casos, a recomendação é procurar avaliação médica. O diagnóstico pode envolver exames como a polissonografia, que monitora diferentes parâmetros do organismo durante o sono.

“No caso da apneia do sono, a polissonografia tipo 3 é um dos exames mais utilizados e pode ser realizada em casa, durante o sono. O paciente recebe orientações para utilizar um dispositivo simples, que inclui uma cinta torácica para registrar os movimentos respiratórios, um oxímetro no dedo para monitorar a oxigenação do sangue, um sensor de posição corporal e uma cânula nasal que mede o fluxo de ar durante a respiração”, explica Raíssa Dantas.

Segundo a especialista, os equipamentos registram essas informações ao longo da noite, permitindo identificar pausas respiratórias e assim diagnosticar a apneia do sono.

Melhorando a qualidade do sono

Pequenas mudanças na rotina podem fazer diferença na qualidade do descanso . A especialista recomenda:

  • Manter horários regulares para dormir e acordar, inclusive nos fins de semana;
  • Dormir entre 7 e 9 horas por noite, tempo recomendado para a maioria dos adultos;
  • Evitar telas, especialmente o celular, próximo ao horário de dormir;
  • Deitar apenas quando estiver com sono;
  • Evitar refeições pesadas antes de dormir;
  • Manter o quarto silencioso, escuro e com temperatura confortável.

Outro ponto de atenção é o uso de melatonina sem orientação médica. “A melatonina é um hormônio produzido pelo organismo. Ela é produzida no cérebro e ajuda a sincronizar nosso relógio biológico, sinalizando para o corpo que está chegando a hora de dormir. Ela não é uma substância indutora do sono, como muitos pensam”, alerta Raíssa Dantas. 

Por Samara Meni

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais