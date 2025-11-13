Se cuida

Descubra por que dormir menos de 6 horas prejudica a saúde

Privação do sono pode favorecer o ganho de peso e aumentar o risco de doenças inflamatórias

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:43

O sono de qualidade não é apenas repouso, mas um mecanismo biológico de restauração que mantém corpo e mente em harmonia Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Dormir menos de seis horas por noite tornou-se rotina para muitas pessoas, mas a privação de sono provoca desequilíbrios silenciosos que afetam todo o organismo. A falta de descanso interfere na regulação hormonal, no metabolismo e na imunidade, além de aumentar o risco de doenças inflamatórias e cardiovasculares.

Conforme Márcio José Evangelista Júnior, professor do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, o sono é um dos pilares mais importantes para o bom funcionamento do corpo. “Durante o sono profundo, ocorre a regeneração celular, o equilíbrio dos neurotransmissores e a consolidação da memória. Quando essa fase é interrompida, o corpo entra em um estado de estresse contínuo, com aumento do cortisol e maior desgaste físico e mental”, explica.

Privação de sono contribui para o ganho de peso

O especialista ressalta que a privação de sono também afeta o metabolismo da glicose e a liberação de insulina, o que pode contribuir para ganho de peso e resistência insulínica. “É comum as pessoas culparem apenas a alimentação pelo aumento de peso, mas dormir mal também desregula os hormônios da fome e da saciedade, como a grelina e a leptina”, alerta.

Riscos do café em excesso

Outro ponto de atenção é o uso de cafeína como forma de compensar o cansaço devido às poucas horas de sono. “O café estimula o sistema nervoso central e mascara a fadiga, mas o consumo em excesso, especialmente após o meio da tarde, pode atrasar a liberação de melatonina, prejudicando ainda mais o sono. O que poucas pessoas sabem é que a cafeína também reduz a absorção de ferro e cálcio, podendo causar deficiências nutricionais com o tempo”, explica o professor.

Poucas horas de sono podem causar irritabilidade e fadiga Crédito: Imagem: Pormezz | Shutterstock

Sinais de alerta do corpo diante da privação de sono

Quando o descanso não é suficiente, o corpo dá sinais. “ Dormir bem é mais do que descansar, é um processo biológico de reparo que garante o equilíbrio do corpo e da mente. Quando o sono é negligenciado, o organismo reage com sinais sutis, como fadiga constante, irritabilidade e queda de imunidade. O ideal é reconhecer esses alertas antes que se tornem problemas maiores”, destaca Márcio José Evangelista Júnior.

Hábitos que favorecem o sono e a recuperação do corpo

Além das recomendações mais conhecidas, como evitar telas antes de dormir e manter horários regulares, o professor lista hábitos pouco lembrados que favorecem o sono e a saúde metabólica:

Reduzir a luz artificial branca à noite:luzes frias inibem a produção natural de melatonina; prefira iluminação amarelada e suave;

Evitar treinos intensos à noite:o exercício físico muito próximo da hora de dormir eleva a temperatura corporal e o nível de adrenalina, dificultando o relaxamento;

Manter o ambiente com temperatura levemente fresca:o corpo precisa reduzir a temperatura interna para entrar no sono profundo;

Cuidar da hidratação:a desidratação interfere na oxigenação cerebral e pode causar despertares noturnos;

Evitar cochilos longos no fim da tarde:eles atrasam o ciclo circadiano e dificultam o sono noturno.

Além disso, é importante evitar aalimentação pesada pouco antes de dormir, pois o processo de digestão exige atividade metabólica e gastrointestinal intensa, o que mantém o corpo “em alerta” em vez de relaxado. Alimentos gordurosos ou muito condimentados podem causar refluxo , azia e desconforto abdominal, dificultando o adormecer e reduzindo a qualidade do sono profundo.

Por Bianca Lodi Rieg

