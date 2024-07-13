De anti-inflamatório a energia: 7 benefícios do açaí para a saúde

O açaí é uma fruta rica em nutrientes importantes para a saúde Crédito: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock

O açaí, fruta originária da região amazônica, conquistou o mundo com seu sabor único. Extraído da palmeira Euterpe oleracea , ele tem uma coloração roxa-escura. Tradicionalmente, as populações indígenas da Amazônia o colhiam e o consumiam há séculos, utilizando-o como uma importante fonte de energia e nutrição. A polpa é geralmente transformada em uma pasta que pode ser consumida pura ou misturada com outros ingredientes, como frutas e granola, sendo bastante popular em tigelas, sucos e sorvetes.

A seguir, confira 7 benefícios do açaí para a saúde!

1. Melhoria da saúde ocular

O açaí é rico em antioxidantes, como a vitamina A e antocianinas, que desempenham um papel importante na saúde ocular. A vitamina A é essencial para a manutenção da visão, especialmente em condições de baixa luminosidade. Por sua vez, as antocianinas protegem contra o estresse oxidativo nos olhos, que pode levar a condições como degeneração macular e catarata.

2. Propriedades anti-inflamatórias

O açaí contém uma alta concentração de ácidos graxos, como o oleico (ômega 9) e o linoleico (ômega 6), que possuem propriedades anti-inflamatórias . Esses compostos ajudam a reduzir a inflamação crônica, fator contribuinte para muitas doenças, incluindo artrite, doenças cardíacas e diabetes.

“[O ômega 3] é um importante ácido graxo anti-inflamatório. Ele auxilia no processo de recuperação de diversas células do organismo, por fazer parte da estrutura delas”, acrescenta o nutricionista Ricardo Zanuto.

3. Saúde da pele

Além das propriedades antioxidantes que retardam o envelhecimento, o açaí também é benéfico para a saúde da pele devido ao seu alto conteúdo de vitamina C e ácidos graxos essenciais. A vitamina C é crucial para a síntese de colágeno, uma proteína que mantém a pele firme e elástica. Os ácidos graxos ajudam a manter a hidratação da pele, prevenindo ressecamento e melhorando a barreira cutânea.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Marcella Garcez.

4. Aumento da energia e resistência

O açaí é frequentemente usado por atletas e pessoas ativas como uma fonte natural de energia. Ele contém uma combinação de carboidratos, gorduras saudáveis e proteínas que fornecem energia sustentada. Além disso, é rico em vitaminas do complexo B, essenciais para o metabolismo energético.

“O corpo não consegue sintetizar sozinho as vitaminas do complexo B, sendo necessário o consumo de alimentos que contenham a vitamina ou por meio de suplementos”, afirma a farmacêutica Paula Molari Abdo.

O açaí é fonte rica de vitaminas e ácidos graxos essenciais que ajudam na saúde capilar Crédito: PARALAXIS | Shutterstock

5. Melhoria da saúde do cabelo

O açaí é uma excelente fonte de vitaminas e ácidos graxos essenciais, como as vitaminas A, C e E, e ácidos graxos ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Esses nutrientes são importantes para a saúde capilar, pois ajudam a nutrir o couro cabeludo, promovendo um crescimento saudável do cabelo, enquanto os ácidos graxos auxiliam na hidratação e no brilho dos fios.

O uso de produtos capilares contendo extratos de açaí resulta em melhorias na força, no brilho e na resistência do cabelo, além de ajudar a reduzir a quebra e pontas duplas. Os antioxidantes do açaí também ajudam a proteger os folículos capilares dos danos causados pelos radicais livres.

6. Benefícios para a saúde reprodutiva

O açaí pode ter um impacto positivo na saúde reprodutiva tanto em homens quanto em mulheres. Em homens, os antioxidantes e ácidos graxos do açaí podem ajudar a melhorar a qualidade do esperma, aumentando a motilidade e viabilidade dos espermatozoides. Por sua vez, em mulheres, os nutrientes da fruta podem ajudar a regular os ciclos menstruais e reduzir os sintomas da síndrome pré-menstrual (SPM), graças ao seu efeito anti-inflamatório e equilibrador hormonal .

7. Regulação da flora intestinal

Além de promover a saúde digestiva, o açaí pode ajudar a regular a flora intestinal. Seus compostos prebióticos estimulam o crescimento de bactérias benéficas no intestino, como Lactobacillus e Bifidobacterium, melhorando a saúde da microbiota intestinal e contribuindo para uma melhor digestão, absorção de nutrientes e proteção contra patógenos intestinais.