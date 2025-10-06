Conheça os sinais da demência por corpos de Lewy

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:33
O diagnóstico recente de Demência por Corpos de Lewy (DCL) atribuído ao cantor Milton Nascimento reacende a atenção para essa forma de doença, menos conhecida que o Alzheimer e com características próprias. Essa condição prejudica a função neuronal nas regiões ligadas ao pensamento, ao movimento, à atenção e à percepção visual.
“A demência por corpos de Lewy é uma doença neurodegenerativa, considerada a segunda mais comum depois do Alzheimer. Ela ocorre devido ao acúmulo de proteínas anormais no cérebro, que comprometem as conexões entre os neurônios e prejudicam a comunicação nessa rede complexa de informações”, explica Felipe Vecchi, geriatra e diretor médico e operacional dos residenciais Cora e Vivace, da BSL Saúde.
Essa demência costuma apresentar quadro misto, com manifestações cognitivas, motoras e neuropsiquiátricas. “Quando alterações cognitivas começam a prejudicar atividades do dia a dia é preciso acender um sinal de alerta. No caso da demência por corpos de Lewy, além da alteração cognitiva, chamam atenção sintomas como alterações de sono, agitação noturna, alucinações visuais e quedas repetidas”, alerta Felipe Vecchi.
Os principais sinais da doença incluem:
Os sinais da demência por corpos de Lewy podem se sobrepor aos de Alzheimer ou Parkinson, o que torna o diagnóstico mais desafiador, exigindo atenção especializada. “No Alzheimer, os primeiros sinais costumam estar ligados à memória, que é a função mais precocemente afetada. Já a demência por corpos de Lewy se manifesta inicialmente com alterações cognitivas acompanhadas de mudanças de comportamento, distúrbios do sono e sintomas como tremores ou rigidez muscular, muito semelhantes ao Parkinson”, explica Felipe Vecchi.
Em contrapartida, no Parkinson os sinais motores aparecem primeiro e só depois pode surgir a demência, enquanto na demência por corpos de Lewy as alterações cognitivas precedem os sintomas motores. A diferença principal está na ordem dos sintomas, e reconhecer essas distinções é fundamental para o diagnóstico correto e para orientar o plano de cuidado.
A demência por corpos de Lewy compartilha aspectos com o Alzheimer, como o declínio cognitivo, e com o Parkinson, como os sintomas motores. Mas há distinções importantes entre as condições, tais como:
Embora a demência por corpos de Lewy ainda não tenha cura, intervenções multidisciplinares podem melhorar a convivência, retardar a progressão dos sintomas e aliviar o sofrimento. “É uma condição neurodegenerativa progressiva. Nosso objetivo não é reverter o quadro, mas, sim, desacelerar a evolução dos sintomas e garantir que o paciente permaneça ativo e funcional pelo maior tempo possível”, destaca o geriatra.
Algumas estratégias para preservar a qualidade de vida do paciente com demência por corpos de Lewy são:
O planejamento de cuidado é indispensável. É preciso preparar a família e educar o cuidador para lidar com as fases da doença, organizar rede de apoio e manter o paciente estimulado sempre com segurança e dignidade. “Não se trata apenas de oferecer carinho, mas também processos seguros, atividades personalizadas e rotinas que respeitem os limites e interesses de cada idoso”, orienta Felipe Vecchi.
Por outro lado, é preciso também prestar atenção nos cuidadores. O geriatra alerta que não é incomum ver familiares adoecendo antes do próprio paciente de tanto se dedicarem ao cuidado sem apoio. Por isso, os residenciais e redes de suporte são fundamentais para equilibrar amor, responsabilidade e qualidade de vida.
Por Andressa Marques
