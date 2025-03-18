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Conheça os critérios usados para medir a idade biológica

Entendê-la permite adotar mudanças que possam impactar positivamente a saúde e a longevidade

Publicado em 18 de Março de 2025 às 18:37

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 mar 2025 às 18:37
A idade cronológica nem sempre reflete o estado real do organismo (Imagem: pics five | Shutterstock)
A idade cronológica nem sempre reflete o estado real do organismo Crédito: Imagem: pics five | Shutterstock
Muitas vezes, a idade que consta no documento não reflete a real condição do organismo. Isso porque o envelhecimento acontece de maneira diferente para cada pessoa, sendo influenciado por diversos fatores. Com isso, surge a necessidade de medir a idade biológica, um indicador que reflete a saúde e a capacidade funcional do corpo.
Com o avanço da ciência, métodos mais precisos vêm sendo desenvolvidos para avaliar como o organismo envelhece, incluindo os chamados “relógios de envelhecimento “, biomarcadores usados para identificar a acuidade do corpo em algumas funções. “Entender a idade biológica permite que as pessoas adotem mudanças que possam impactar positivamente sua saúde e longevidade com resultados muito melhores”, afirma o Dr. Vinícius Carlesso, especialista em Cardiologia e Clínica Médica.
O mais promissor deles analisa as alterações químicas no DNA, um processo chamado metilação, para identificar o ritmo de envelhecimento do organismo. Mas a precisão desses testes ainda varia, e a ciência segue estudando como esses padrões influenciam a saúde. “Pequenas atitudes diárias fazem toda a diferença no processo de envelhecimento e em como ele vai acontecer”, acrescenta o médico.

O estresse e a idade biológica

O estresse é uma resposta natural do organismo a situações de medo e/ou perigo. Contudo, quando se torna crônico, pode acelerar o envelhecimento biológico. Esse processo aumenta o risco de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e metabólicas, tornando o organismo biologicamente mais velho do que a idade cronológica indicaria.
Além disso, o estresse crônico desregula hormônios como o cortisol, gerando inflamação sistêmica e prejudicando funções essenciais, como a regeneração celular e a imunidade. Fatores emocionais e ambientais, como trabalho excessivo, falta de sono e sedentarismo , podem agravar esse quadro.
“O estresse crônico contribui para a inflamação crônica do organismo, aumentando o risco de hipertensão, diabetes e doenças cardíacas. O corpo envelhece de forma acelerada quando está constantemente sob pressão”, explica oDr. Vinícius Carlesso.
Exercícios físicos impactam positivamente a saúde e a longevidade, o que influencia a idade biológica (Imagem: Harbucks | Shutterstock)
Exercícios físicos impactam positivamente a saúde e a longevidade, o que influencia a idade biológica Crédito: Imagem: Harbucks | Shutterstock

Principais fatores que afetam a idade biológica

A idade biológica não depende apenas do tempo de vida. Entre os principais elementos que a influenciam, estão:

1. Genética

O encurtamento dos telômeros, estruturas localizadas nas extremidades dos cromossomos, está relacionado ao envelhecimento.

2. Estilo de vida

Praticar exercícios regularmente, reduzir o estresse e evitar fumo e poluição contribui para a manutenção de uma idade biológica mais jovem. “Ter hábitos saudáveis influencia diretamente na preservação das funções do corpo, reduzindo o impacto do envelhecimento celular”, afirma o Dr. Vinícius Carlesso.

3. Dieta

Dietas equilibradas, naturais e saudáveis, como a mediterrânea , ajudam a retardar o envelhecimento, enquanto o consumo excessivo de produtos industrializados acelera o processo.
Por Tayanne Silva

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