Confira dicas do que comer antes, durante e depois dos blocos de carnaval

As nozes e castanhas fornecem energia para os dias de folia Crédito: Shutterstock

Cuidar da alimentação é uma das regras para curtir o carnaval do início ao fim sem abrir mão da saúde e do bem-estar. E como o alimento é fonte de energia, tudo aquilo que você come pode interferir no modo com você aproveitará a folia.

De acordo com a nutricionista Rayanne Pimentel, um dos erros mais comuns dos foliões é passar horas sem se alimentar sem se hidratar enquanto seguem os blocos e aproveitam os shows. Associada ao calor, essa prática pode gerar fraqueza. “Além disso, há o consumo de álcool em excesso, que também desidrata”.

Alimentos de procedência duvidosa e que estragam fácil podem estar contaminados e desencadear uma infecção alimentar, alerta a nutricionista Mayara Magalhães, da Unimed Vitória. Ela também pontua que comidas industrializadas em geral podem gerar desidratação devido ao excesso de sódio e que os alimentos pesados e gordurosos, como frituras e fast food, são capazes de gerar um mal-estar gástrico e atrapalhar a folia.

Por outro lado, a especialista lista alguns dos alimentos que podem ser aliados da maratona de festas. “Alimentos energéticos como pães, torradas, frutas, mel, pasta de amendoim, picolés frutados, açaí, geleias, sucos e oleaginosas (amendoim, nozes e castanhas, por exemplo) são essenciais para fornecer energia.

A nutricionista Mayara Magalhães recomenda comer alimentos naturais Crédito: Divulgação

"Para ajudar a repor eletrólitos perdidos no suor, as bebidas isotônicas e água de coco também são excelentes pedidas" Mayara Magalhães - Nutricionista

Quanto ao consumo de álcool, ela orienta que a recomendação é beber com moderação. “Não se deve passar da linha ao ponto de ficar bêbado, pois é o excesso que prejudica a saúde. Também é recomendado não beber de estômago vazio e sempre intercalar bebida com água”, indica.

O que comer antes, durante e após as festas

Alimentar-se bem antes, durante e depois das festas é fundamental. Por isso, Rayanne Pimemntel explica como deve ser cada refeição.

Antes do bloco: a orientação é comer “comida de verdade”, com diz Rayanne, referindo-se a alimentos mais naturais e menos processados. “É importante sair de casa já alimentado. A refeição deve incluir uma proteína, como frango, carne vermelha e peixe; um carboidrato, como arroz e macarrão. Pode ser também um tubérculo, como batata doce e aipim, e é importante acrescentar legumes variados.

Durante o bloco: para evitar comer alimentos gordurosos na rua e que podem estar mal acondicionados em meio ao calor, o truque é levar na bolsa barrinhas de proteína e frutas. E não esqueça da água!