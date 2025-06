"Completamente descontrolada"

Claudia Raia: entenda os impactos da menopausa no humor

Assim como a atriz, muitas mulheres relatam alterações de humor durante a menopausa, de forma tão intensa a ponto de afetar a convivência social e familiar

"Existe um espectro de sintomas, então nem todas as pacientes têm todos eles. Mas as queixas de irritabilidade, ansiedade, sintomas depressivos são as mais comuns e podem ser bem intensas para as mulheres, afetando a convivência social e familiar e até o trabalho”. >

O problema, segundo ele, é que a maioria das mulheres atravessa a menopausa com vários agravantes, em um período em que ela costuma estar sobrecarregada com as funções do trabalho, de casa, normalmente tem filhos, maridos, cuida dos pais. “As mulheres hoje passam pela transição menopausal a partir dos 40, 45 anos e geralmente ainda são muito ativas no mercado de trabalho, são sobrecarregadas com isso, fora todas as outras demandas. Então, geralmente, a mulher é multitarefas, já lida com muitas questões, e ainda atravessa esse período de muita variação hormonal que tem um claro impacto na função psíquica. A melhor comparação é com a síndrome pré-menstrual, que é um mecanismo biológico muito parecido de oscilações hormonais que impactam o humor e tem uma relação com sintomas de irritabilidade, ansiedade, depressão. Então, na transição menopausal, isso pode ser exacerbado”, comenta o especialista.>