Claudia Alencar apresenta quadro de trombose na perna; entenda a condição

A atriz Cláudia Alencar foi diagnosticada com trombose nas duas pernas depois de ser submetida no dia 14 de junho a uma nova cirurgia na coluna vertebral, no Rio. A atriz vem passando por uma série de internações desde março deste ano para tratar sequelas de infecção bacteriana. Como consequência da sepse, uma infecção grave que se manifestou no organismo de Claudia.
Segundo a médica Carol Mardegan, especialista em cirurgia vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), a trombose venosa profunda (TVP) é uma condição médica séria que ocorre quando um coágulo de sangue se forma nas veias profundas do corpo, principalmente nas pernas. Se não for tratada adequadamente, pode levar a complicações graves, como a embolia pulmonar.
A médica explica que a TVP é causada por fatores já bem conhecidos pelos brasileiros: "cirurgias e hospitalizações prolongadas, o sobrepeso, consumo excessivo de álcool, o tabagismo e o colesterol alto são alguns dos fatores que podem levar ao desenvolvimento dessa condição. Além disso, a idade avançada e a Covid-19, especialmente em casos graves, também são fatores de risco para a trombose venosa profunda", pontua.
Entre os sintomas mais frequentes está o inchaço de uma das pernas, seguido de sensação de cansaço e peso, podendo ficar vermelho e quente. Procurar ajuda especializada ao primeiro sinal de sintomas é extremamente importante para o tratamento da doença. "Vermelhidão, inchaço e calor, geralmente começando na panturrilha, podem ser os primeiros sinais de trombose. É imprescindível buscar auxílio médico nessas situações", alerta Mardegan.
Por fim, a médica vascular enfatiza que o tratamento precoce pode ser crucial. "Uma intervenção médica rápida e no início da condição pode evitar ou diminuir os riscos da trombose venosa profunda. Por isso, é sempre recomendado que pacientes com comorbidades ou histórico de trombose estejam em constante acompanhamento", finaliza.