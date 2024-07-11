Claudia Alencar apresenta quadro de trombose na perna; entenda a condição

Cláudia Alencar foi diagnosticada com trombose nas duas pernas Crédito: Reprodução @claudiaalencaroficial

coágulo de sangue se forma nas veias profundas do corpo, principalmente nas pernas. Se não for tratada adequadamente, pode levar a complicações graves, como a Segundo a médica Carol Mardegan, especialista em cirurgia vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), a trombose venosa profunda (TVP) é uma condição médica séria que ocorre quando um, principalmente nas pernas. Se não for tratada adequadamente, pode levar a complicações graves, como a embolia pulmonar

A médica explica que a TVP é causada por fatores já bem conhecidos pelos brasileiros: "cirurgias e hospitalizações prolongadas, o sobrepeso, consumo excessivo de álcool, o tabagismo e o colesterol alto são alguns dos fatores que podem levar ao desenvolvimento dessa condição. Além disso, a idade avançada e a Covid-19, especialmente em casos graves, também são fatores de risco para a trombose venosa profunda", pontua.

Entre os sintomas mais frequentes está o inchaço de uma das pernas, seguido de sensação de cansaço e peso, podendo ficar vermelho e quente. Procurar ajuda especializada ao primeiro sinal de sintomas é extremamente importante para o tratamento da doença. "Vermelhidão, inchaço e calor, geralmente começando na panturrilha, podem ser os primeiros sinais de trombose. É imprescindível buscar auxílio médico nessas situações", alerta Mardegan.