Saúde

Anvisa proíbe venda de 32 suplementos após inspeção sanitária

A lista de produtos proibidos inclui suplementos de creatina, colágeno, tadalafila, maca peruana, ômega 3, entre outros

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou na última sexta-feira (5) a proibição da venda de 32 suplementos alimentares fabricados pela empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Segundo a agência reguladora, a medida foi consequência de uma inspeção sanitária ao local de fabricação. A lista de produtos proibidos inclui suplementos de creatina, colágeno, tadalafila, maca peruana, ômega 3, entre outros.

Os agentes constataram que os suplementos eram produzidos em estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos. A reportagem telefonou para o número da Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda, mas não conseguiu contato com a empresa até a publicação deste texto. Foi determinada a apreensão e fica proibida a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o uso de todos os lotes dos produtos da empresa, seguindo o que diz o artigo 46 do decreto-lei 986/1969.