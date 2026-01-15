Se cuida

Alfavaca: 5 benefícios para a saúde e como incluir no dia a dia

Descubra por que essa erva aromática pode ser uma aliada do seu bem-estar diário

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17:31

A alfavaca é uma aliada natural para incluir mais saúde na rotina Crédito: Imagem: Lemidah Ferreira | Shutterstock

A alfavaca ( Ocimum gratissimum L. ) é uma erva aromática pertencente à família das Lamiáceas. Muito presente em tradições medicinais e na culinária popular de várias partes do mundo, ela se destaca pelo aroma intenso e sabor marcante, que lembram notas cítricas e adocicadas.

Cultivada em jardins e hortas caseiras, essa planta tem sido apreciada não só como tempero para pratos como saladas, molhos e sopas, mas também por seus compostos bioativos que podem trazer diversos benefícios à saúde. Inclusive, no Brasil, ela está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A seguir, veja 5 vantagens da alfavaca para a saúde e como incluí-la no dia a dia!

1. Ajuda a aliviar processos inflamatórios

Os compostos como eugenol e linalol presentes na alfavaca possuem efeito anti-inflamatório, o que pode colaborar para reduzir inflamações. Por esse motivo, seu uso tradicional é comum em preparações caseiras voltadas ao cuidado da garganta, da boca e do sistema respiratório, além de apoiar a higiene natural e o equilíbrio do organismo quando incluída na alimentação.

2. Melhora a digestão e o conforto abdominal

Tradicionalmente, o consumo de chá de alfavaca é associado a melhorias na digestão e alívio de sintomas como náuseas, cólicas e excesso de gases. Suas propriedades antiespasmódicas e carminativas podem ajudar a relaxar os músculos do trato digestivo, favorecendo um conforto maior após refeições mais pesadas.

Além disso, o consumo das folhas frescas ajuda a fornecer fibras ao organismo, que atuam como um “limpador natural”, facilitando a eliminação de toxinas e prevenindo quadros de constipação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

3. Contribui para a saúde cardiovascular

Rica em minerais importantes, a alfavaca pode ser uma aliada do coração, especialmente por seu teor de potássio, nutriente essencial para o equilíbrio da pressão arterial e o bom funcionamento dos vasos sanguíneos. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo em parceria com o Food Research Center, 100 g da planta crua oferece cerca de 260 mg de potássio.

Esse mineral ajuda a regular a contração muscular, incluindo a do coração, além de favorecer a circulação. Somado às substâncias antioxidantes presentes na planta, o consumo pode colaborar para a proteção dos vasos e para a manutenção de níveis mais saudáveis de gorduras no sangue, apoiando a saúde cardiovascular de forma natural.

A alfavaca é rica em antioxidantes que ajudam a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

4. Atividade antioxidante

A alfavaca se destaca pela presença de compostos antioxidantes naturais, que ajudam a proteger as células contra a ação dos radicais livres. Essas substâncias estão associadas à redução do estresse oxidativo, um processo ligado ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de diversas doenças crônicas. Ao contribuir para a neutralização desses agentes nocivos, o consumo regular da erva pode apoiar a saúde geral do organismo , auxiliando na preservação dos tecidos, no bom funcionamento do sistema imunológico e na proteção das células ao longo do tempo.

O estudo “ Study of the antioxidant activity and essential oil from wild basil (Ocimum gratissimum L.) ”, publicado na revista Food Science and Technology , ressalta que a alfavaca é uma boa fonte de antioxidantes naturais. Conforme a pesquisa, a planta pode ser uma alternativa natural aos antioxidantes sintéticos, com potencial uso na alimentação, em suplementos e na conservação de produtos.

5. Ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade

A alfavaca ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade graças aos seus compostos naturais com efeito calmante sobre o sistema nervoso. Seu aroma suave e suas propriedades terapêuticas contribuem para a sensação de relaxamento, ajudando a diminuir a tensão do dia a dia e a promover bem-estar emocional. Quando consumida em forma de chá ou utilizada em preparações aromáticas, a planta pode favorecer momentos de tranquilidade, auxiliando no controle da agitação mental e do nervosismo.

Formas de incluir a alfavaca no dia a dia

A alfavaca pode ser utilizada de diferentes maneiras no cotidiano, o que facilita sua inclusão na alimentação e em cuidados simples de bem-estar. Versátil e aromática, ela combina com preparações quentes, frias e até usos não alimentares. Veja algumas opções:

Chá: preparar a infusão das folhas frescas ou secas é uma das formas mais comuns de consumo;

Tempero: usar as folhas em molhos, saladas, sopas, massas e pratos com legumes para realçar o sabor;

Água aromatizada: adicionar algumas folhas à água para deixá-la mais refrescante e saborosa;

Infusões aromáticas: utilizar as folhas em vaporização para momentos de relaxamento;

Uso culinário criativo: incorporar em pestos, manteigas temperadas ou azeites aromatizados.

Consumindo a alfavaca com segurança

Apesar dos benefícios associados à alfavaca, seu uso deve ser feito com moderação e de forma consciente. O consumo alimentar, como tempero ou em chás leves , costuma ser seguro para a maioria das pessoas, mas o uso frequente ou concentrado, especialmente em forma de extratos ou preparações caseiras mais fortes, merece atenção.

Gestantes, lactantes, crianças e pessoas que utilizam medicamentos contínuos devem buscar orientação de um profissional de saúde antes de incluir a planta com finalidade terapêutica. Além disso, a alfavaca não substitui tratamentos médicos, e qualquer sinal de reação adversa deve ser avaliado por um profissional qualificado.

