Abdômen definido até o Carnaval: 5 dicas que realmente funcionam

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:31
Após a temporada das festas de fim de ano, começam os preparativos para o Carnaval. Mas será que ainda dá tempo de preparar o corpo para curtir os dias de folia com mais energia, disposição e ainda ganhar um shape mais definido? Dá, sim! É o que diz Monikká Souza (Monikita Fit), empresária e treinadora fitness especialista em pilates, treinamento funcional e musculação.
A seguir, com a ajuda da especialista, listamos algumas dicas para você colocar em prática a partir de hoje. Confira!
Faça o cálculo de 35 ml x seu peso e o resultado será a quantidade mínima de água que deve ser ingerida por dia.
Elimine doces, álcool, refrigerante, enlatados e frituras da sua alimentação até o Carnaval, pelo menos.
Pratique pelo menos 15 minutos de exercício físico por dia. Uma caminhada já está ótima para sair do sedentarismo.
Durma de 7 a 9 horas por noite para garantir o bem-estar do corpo e da mente.
O sono regula hormônios ligados à fome e ao acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal.
Por Gabriela Andrade e Redação EdiCase
