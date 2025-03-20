"A corrida é o esporte mais acessível, e é para todos", diz professor de Educação Física

Imagine uma rotina em que, às 5h30 da manhã, você já está aquecido e tendo a missão de ensinar outras pessoas a correrem e a pegarem gosto por atividade física - mesmo naqueles dias que amanhecem muito frios. Depois, durante todo o dia, disciplina, dieta balanceada e foco são tópicos que não desgrudam de você. É mais ou menos assim o dia a dia do professor de Educação Física Thales Bergantini, de 24 anos. Desde fevereiro, ele encarou um desafio inédito: auxiliar na preparação, em praticamente dois meses, de duas pessoas que nunca tinham corrido na vida: a apresentadora Naiara Arpini, do Em Movimento, e o comunicador Alex Bonno, da Rádio Litoral.
A paixão de Thales pelo mundo dos esportes surgiu na adolescência, da prática de treinos de força na academia e dos jogos de futebol com a galera. Então, desde cedo decidiu cursar Educação Física. Logo em seguida, veio o mestrado em Educação Física e, na sequência, a inaguração de sua própria assessoria esportiva, ao lado de um sócio. No ano passado, pela primeira vez, o jovem correu uma maratona (42 quilômetros), depois de uma imersão em preparações e mudanças de hábito que o tiraram da zona de obesidade grau 1, em menos de 12 meses.
Daqui a exatos 30 dias, Thales volta a uma prova de rua, acompanhando Naiara e Alex no 1º Desafio Corrida da Penha. O preparador, junto com seus pupilos, têm a missão de completar os 7,1km da prova, entre Itaparica e o Parque da Prainha, em Vila Velha, no dia 20 de abril. A seguir, Thales compartilha algumas dicas para quem ainda sonha em se tornar corredor - ou até, quem sabe, maratonista. Confira!
No seu Instagram, uma das suas descrições são "de ex-obeso a maratonista em menos de 1 ano". Como foi isso?
Eu comecei a correr para incentivar meu aluno de personal a fazer uma prova de 10 milhas, prova essa que ele já tinha realizado e estava com saudade e queria uma ajuda nesse processo. Com o passar do tempo treinando para prova, fui desafiado a correr uma maratona, então comecei o projeto de iniciar na corrida e realizar uma maratona em menos de um ano, com isso durante o processo foi necessário realizar uma perda de 15kg pensando em ficar o mais leve possível para correr os 42km da Maratona de Vitória.
Pela sua experiência, você acredita que qualquer pessoa é capaz de se tornar corredora?
A corrida é o esporte mais acessível do mundo! Ela é sim para todos, mas é importante buscar profissionais que sejam capacitados para orientação, é importante procurar um cardiologista para possuir um laudo e saber se o coração do praticante está apto a realizar exercício. Se não estiver apto, iniciar o tratamento para que ele possa, futuramente e de forma segura, iniciar na corrida.
Qual é a principal dificuldade das pessoas quando estão começando a praticar corrida?
A paciência. Como é uma atividade acessível para todos, muitas pessoas iniciam já querendo realizar grandes distâncias, correr muito rápido e esquecem que ainda não estão preparadas; o “folego” é possível melhorar rapidamente, mas a musculatura precisa de tempo. Por isso é muito comum os iniciantes reclamarem de canelite ou dor no joelho pelo atrito da banda iliotibial, mais conhecida como síndrome do joelho de corredor.
Muita gente diz que "ai, não consigo correr", ou "corrida não é pra mim". Existe isso? E, para essas pessoas, existe algum tipo de treinamento mental, para vencer esse obstáculo da própria crença?
Não existe isso, apenas a pessoa está num momento de um condicionamento físico muito baixo, e se frusta por achar que correr seria uma tarefa mais fácil, já que muita gente corre! A dica é largar um pouco a rede social e se comparar aos outros, e o principal: antes de correr, caminhe. Se o participante está acima do peso e está iniciando, o ideal é iniciar caminhando e trotando leve com estímulos de 1 minuto correndo para 2 minutos caminhando, ou até 1-3.
O que é mais difícil, na sua opinião: manter o ritmo de velocidade ou percorrer uma distância mais longa? Como a pessoa consegue fechar essa equação?
Ambas são igualmente difíceis. Pensando em esforço máximo, em provas de 5km e 10km, é o tempo todo com o coração na boca, mas as provas de distâncias maiores exigem muito do mental, correr por 3, 4 horas seguidas com a mente pedindo para parar e você lutando e continuando.
Correr na esteira ergométrica é diferente de correr na rua, ou no calçadão? Exige algum tipo de preparação ou de esforços diferentes?
É diferente em diversos aspectos, a esteira exige uma dedicação maior do mental, por não haver diferença de paisagem, ritmo, correr sem sair do lugar, mas também possui benefícios como: ambiente climatizado, nesse calor faz total diferença, tem um amortecimento interessante. Já no calçadão tem o apoio das pessoas correndo ao seu lado, a paisagem muda, você altera mais o ritmo! Entretanto tem os pontos negativos do calor de Vitória, a noite tem muito vento, o retorno de energia do calçadão é maior, produzindo assim maior impacto!
No Desafio Corrida da Penha, escalamos o Alex Bonno (Rádio Litoral) e a Naiara Arpini (Em Movimento) para uma preparação de aproximadamente 60 dias, diante de um percurso de mais de 7km. E, detalhe, eles nunca correram antes. Como preparador físico e também atleta, como você vê isso?
Realmente é um grande desafio, irá exigir bastante dedicação de ambos no treinamento, será preciso ter foco e dedicação para cumprir a planilha! É um prazo apertado, mas super possível, até porque não temos meta de tempo, e sim de completar a prova, se possível sem caminhar.
Juntos, Naiara e Alex têm mais de 28 mil seguidores nas redes sociais. O que esse público pode esperar dos novos atletas? Já dá pra prever?
O público pode esperar muito conteúdo, muita dedicação desses atletas compromissados com os treinos e a dieta, além de possivelmente futuros atletas que continuarão correndo após o desafio.
Para quem está começando agora nessa área, qual seria a "dica de ouro"? O que não se pode deixar de ter (equipamento, roupa, acessório) ou de fazer?
A maior dica de todas é investir em um bom acompanhamento nutricional e numa boa assessoria, esse é o principal, antes mesmo de se preocupar com tênis e outros acessórios. Outra dica de ouro é utilizar meias de poliamida para evitar bolhas no pé! Tênis para iniciantes buscar amortecimento e não velocidade! Hidratar muito durante o treino, recomenda-se 300-500ml de água a cada 30 minutos de treino. Não negligenciar o fortalecimento, ou seja, o treino de força voltado para pratica da corrida! Relógio é uma compra futura que vai ajudar muito no monitoramento do treino e na prescrição do atleta.
12ª CORRIDA DA PENHA
Quando: 20 de abril
Onde: Saída da Praça do Cicilista, em Itaparica, com percurso até o Parque da Prainha
Inscreva-se: www.redegazeta.com.br/corridadapenha
Assinantes de A Gazeta têm 35% de desconto na inscrição