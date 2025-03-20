"A corrida é o esporte mais acessível, e é para todos", diz professor de Educação Física

Imagine uma rotina em que, às 5h30 da manhã, você já está aquecido e tendo a missão de ensinar outras pessoas a correrem e a pegarem gosto por atividade física - mesmo naqueles dias que amanhecem muito frios. Depois, durante todo o dia, disciplina, dieta balanceada e foco são tópicos que não desgrudam de você. É mais ou menos assim o dia a dia do professor de Educação Física Thales Bergantini, de 24 anos. Desde fevereiro, ele encarou um desafio inédito: auxiliar na preparação, em praticamente dois meses, de duas pessoas que nunca tinham corrido na vida: a apresentadora Naiara Arpini, do Em Movimento, e o comunicador Alex Bonno, da Rádio Litoral.