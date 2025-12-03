Se cuida

8 dicas para lidar com a melancolia nas festas de fim de ano

Psicólogas ensinam estratégias práticas para reduzir o impacto emocional e aproveitar melhor esta época

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16:04

Atitudes simples ajudam a atravessar o fim do ano com mais leveza Crédito: Imagem: Pheelings media | Shutterstock

Com a chegada do fim do ano, muitas pessoas começam a avaliar o próprio desempenho, refletindo sobre metas alcançadas e momentos positivos ou desafiadores. Além disso, a correria típica da época — compras de presentes, organização das celebrações de Natal e Ano Novo, encontros com amigos e familiares — pode gerar sobrecarga emocional, aumentando o risco de crises de ansiedade ou episódios depressivos. Para pessoas que já lidam com desafios relacionados à saúde mental, esse período pode ser ainda mais delicado, reforçando a importância de se organizar e desenvolver estratégias para lidar com a sobrecarga.

Segundo Carla Salcedo, neuropsicanalista e especialista em saúde emocional, a proximidade das festas de fim de ano pode despertar um sentimento melancólico por diferentes razões. “Algumas pessoas vivenciam a chamada síndrome de fim de ano, caracterizada pelo aumento de sentimentos como tristeza, ansiedade e solidão durante esse período”, explica. Esse estado emocional tende a se intensificar em dezembro, mês que simboliza o encerramento de ciclos e estimula reflexões pessoais. “Embora seja uma reação comum, quando esses sentimentos ganham intensidade e começam a interferir no bem-estar, podem se tornar gatilhos para quadros depressivos”, reforça Carla Salcedo.

Depressão e ansiedade podem agravar no fim do ano

A depressão, por exemplo, pode se agravar durante as festas de fim de ano, seja pela distância de familiares, luto ou pelo desconforto com núcleos desunidos. “Famílias desagregadas que se encontram na época das festas trazem à tona sentimentos que foram deixados de lado ao longo do ano. Aí é preciso lidar com a frustração de não ter uma família unida”, afirma a psicóloga Dra. Cristiane Pertusi, Presidente da Associação Brasileira de Terapia Familiar (ABRATEF). Para quem já convive com ansiedade, o acúmulo de demandas profissionais e pessoais — somado aos compromissos típicos do fim de ano, como encontros com colegas de trabalho, amigos e cursos — pode intensificar o desconforto. Além disso, os preparativos para as festas, que envolvem compras de presentes, organização de ceias, almoços e outros detalhes, costumam aumentar ainda mais a sobrecarga emocional . “A falta de um planejamento prévio transforma situações simples em desafios para o controle da ansiedade. Por outro lado, também é comum que algumas pessoas planejem em excesso, iniciando os preparativos muito antes e experimentando o estresse antecipadamente”, complementa a psicóloga Cristiane Pertusi.

Ter momentos de autocuidado, como a prática de exercícios físicos, ajuda a aliviar a melancolia de fim de ano Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

8 dicas para amenizar a melancolia

Abaixo, as especialistas em saúde mental dão 8 dicas para ajudar a amenizar a melancolia típica desse período. Confira!

1. Tome sol

Passe mais tempo ao ar livre durante o dia, pois se expor à luz solar ajuda a aumentar a vitamina D, o cortisol e a dopamina, que melhoram o humor , a energia e a função do sistema imunológico.

2. Não reprima as emoções

Chore se for preciso, pois a tristeza precisa ser vivida; reprimir as emoções pode prolongar a melancolia. E tenha em mente que deve ser um momento passageiro.

3. Equilibre suas expectativas

Foque em momentos simples e significativos. Aceite que nem tudo será perfeito e evite as comparações.

4. Tenha momentos de autocuidado e relaxamento

Durma bem , alimente-se de forma equilibrada, faça exercícios físicos e reserve um tempo para fazer coisas de que gosta. Esses momentos ajudam seu corpo a liberar substâncias químicas que combatem a tristeza.

5. Socialize

Encontre amigos e participe de eventos sociais quando possível, mesmo que seja de forma remota. Converse, viva o momento e equilibre suas emoções.

6. Faça o bem

Procure organizações e grupos de voluntariado que realizam campanhas para ajudar quem precisa. Presenteie crianças carentes, doe o que não usa mais ou um pouco do seu tempo.

7. Tente planejar o próximo ano

Pense nas metas e desejos que quer realizar no próximo ano, mas não se sinta pressionado. Faça em um momento mais tranquilo e quando estiver preparado.

8. Procure apoio profissional

Faça acompanhamento psicológico ou com terapeuta, principalmente se os sintomas de fim de ano persistirem.

Por Juliana Macedo

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta