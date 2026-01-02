Se cuida

8 dicas para desinchar após as festas de fim de ano

Veja como o cuidado com a alimentação e certos hábitos ajudam a reduzir a sensação de inchaço e retenção de líquidos

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17:30

Cuidados simples ajudam a desinchar após as festas de fim de ano Crédito: Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock

Depois de semanas de confraternizações, ceias reforçadas e uma rotina totalmente fora do habitual, é comum acordar no início de janeiro com a sensação de inchaço, retenção hídrica e peso aumentado. Esse desconforto está relacionado, principalmente, ao consumo excessivo de alimentos ricos em sódio, açúcar e gordura, além da diminuição da ingestão de água e da prática de atividades físicas.

“É um cenário clássico das festas. O corpo fica sobrecarregado e responde com retenção de líquidos, desconforto intestinal e fadiga. A boa notícia é que, com poucos ajustes, é possível desinchar rapidamente e retomar o equilíbrio”, explica Giovanna Baleeiro, nutricionista esportiva, estética e funcional, da Doctor Puro.

A biomédica e especialista em harmonização corporal Elisangela Ribeiro reforça que o inchaço desse período está totalmente ligado à inflamação gerada pelos excessos. “O organismo fica em alerta e tende a reter mais líquido como forma de proteção. Quando fazemos escolhas alimentares mais leves e estimulamos a circulação, o corpo responde rápido. Em dois ou três dias, já é possível sentir melhora significativa”, afirma.

A seguir, confira estratégias para desinchar após as festas de fim de ano!

1. Comece o dia com água morna e limão ou vinagre de maçã

Segundo Giovana Baleeiro, essa é a forma mais rápida de ativar o fígado e melhorar a digestão logo cedo. “Essa combinação funciona como um ‘despertar’ do sistema digestivo. Ajuda na eliminação de toxinas, diminui gases e prepara o corpo para um dia mais equilibrado”, diz.

2. Use chás diuréticos a seu favor

Hibisco, cavalinha, dente-de-leão, hortelã e gengibre estão entre os favoritos das especialistas. “Esses chás reduzem a retenção líquida e ainda têm efeito anti-inflamatório. O segredo é tomá-los entre as refeições para otimizar o efeito diurético ”, orienta Giovana Baleeiro.

Assim, essas bebidas podem ajudar a reduzir o inchaço. “Os chás são aliados importantes no pós-festas. Eles ativam a circulação e ajudam a drenar o excesso de líquido acumulado nos tecidos”, acrescenta Elisangela Ribeiro.

3. Priorize alimentos ricos em potássio

Banana, abacate, água de coco, espinafre e batata-doce ajudam a equilibrar o excesso de sódio ingerido. “O potássio é um ‘antídoto’ natural contra o inchaço causado pelo sal. Ele restabelece o equilíbrio hídrico e melhora a retenção”, explica Giovana Baleeiro.

O consumo de vegetais e frutas ajuda a regularizar o trânsito intestinal Crédito: Imagem: KucherAV | Shutterstock

4. Aumente a ingestão de fibras

Segundo a nutricionista, muitas pessoas confundem inchaço abdominal com prisão de ventre. “Depois das festas, o intestino tende a ficar lento. As fibras das folhas, vegetais crus, chia e linhaça ajudam a regularizar o trânsito intestinal, diminuindo a sensação de abdômen estufado”, afirma.

5. Inclua ao menos uma refeição leve no dia

Giovana Baleeiro sugere que, por um ou dois dias, uma das refeições seja montada com proteína magra, folhas verdes, legumes e gordura boa. “É uma espécie de detox suave. Não é restrição, é estratégia. Um prato mais limpo estabiliza a glicemia, reduz inflamação e devolve disposição rapidamente”, explica.

6. Evite certos alimentos por 48 a 72 horas

Para desinchar mais rápido, as especialistas orientam a reduzir açúcar, álcool, glúten, excesso de laticínios, frituras e ultraprocessados. “Muitos pacientes confundem inchaço com ganho de peso real. Na maioria das vezes, é apenas retenção. Com escolhas certas, o corpo responde em pouco tempo”, diz Elisangela Ribeiro.

7. Movimente seu corpo para ativar a circulação

Uma caminhada leve já faz enorme diferença. “O sistema linfático só funciona quando nos movimentamos. Suar, mesmo que pouco, já ajuda a drenar líquidos e eliminar toxinas acumuladas”, explica Elisangela Ribeiro.

8. Durma bem

Segundo Giovana Baleeiro, o sono é o maior regulador metabólico que existe. “É durante a noite que o corpo desinflama, reorganiza hormônios e elimina parte da retenção . Se você dorme mal, nenhuma estratégia funciona totalmente”, afirma.

Por Sarah Monteiro

