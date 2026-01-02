8 dicas para desinchar após as festas de fim de ano

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17:30
Depois de semanas de confraternizações, ceias reforçadas e uma rotina totalmente fora do habitual, é comum acordar no início de janeiro com a sensação de inchaço, retenção hídrica e peso aumentado. Esse desconforto está relacionado, principalmente, ao consumo excessivo de alimentos ricos em sódio, açúcar e gordura, além da diminuição da ingestão de água e da prática de atividades físicas.
“É um cenário clássico das festas. O corpo fica sobrecarregado e responde com retenção de líquidos, desconforto intestinal e fadiga. A boa notícia é que, com poucos ajustes, é possível desinchar rapidamente e retomar o equilíbrio”, explica Giovanna Baleeiro, nutricionista esportiva, estética e funcional, da Doctor Puro.
A biomédica e especialista em harmonização corporal Elisangela Ribeiro reforça que o inchaço desse período está totalmente ligado à inflamação gerada pelos excessos. “O organismo fica em alerta e tende a reter mais líquido como forma de proteção. Quando fazemos escolhas alimentares mais leves e estimulamos a circulação, o corpo responde rápido. Em dois ou três dias, já é possível sentir melhora significativa”, afirma.
A seguir, confira estratégias para desinchar após as festas de fim de ano!
Segundo Giovana Baleeiro, essa é a forma mais rápida de ativar o fígado e melhorar a digestão logo cedo. “Essa combinação funciona como um ‘despertar’ do sistema digestivo. Ajuda na eliminação de toxinas, diminui gases e prepara o corpo para um dia mais equilibrado”, diz.
Hibisco, cavalinha, dente-de-leão, hortelã e gengibre estão entre os favoritos das especialistas. “Esses chás reduzem a retenção líquida e ainda têm efeito anti-inflamatório. O segredo é tomá-los entre as refeições para otimizar o efeito diurético ”, orienta Giovana Baleeiro.
Assim, essas bebidas podem ajudar a reduzir o inchaço. “Os chás são aliados importantes no pós-festas. Eles ativam a circulação e ajudam a drenar o excesso de líquido acumulado nos tecidos”, acrescenta Elisangela Ribeiro.
Banana, abacate, água de coco, espinafre e batata-doce ajudam a equilibrar o excesso de sódio ingerido. “O potássio é um ‘antídoto’ natural contra o inchaço causado pelo sal. Ele restabelece o equilíbrio hídrico e melhora a retenção”, explica Giovana Baleeiro.
Segundo a nutricionista, muitas pessoas confundem inchaço abdominal com prisão de ventre. “Depois das festas, o intestino tende a ficar lento. As fibras das folhas, vegetais crus, chia e linhaça ajudam a regularizar o trânsito intestinal, diminuindo a sensação de abdômen estufado”, afirma.
Giovana Baleeiro sugere que, por um ou dois dias, uma das refeições seja montada com proteína magra, folhas verdes, legumes e gordura boa. “É uma espécie de detox suave. Não é restrição, é estratégia. Um prato mais limpo estabiliza a glicemia, reduz inflamação e devolve disposição rapidamente”, explica.
Para desinchar mais rápido, as especialistas orientam a reduzir açúcar, álcool, glúten, excesso de laticínios, frituras e ultraprocessados. “Muitos pacientes confundem inchaço com ganho de peso real. Na maioria das vezes, é apenas retenção. Com escolhas certas, o corpo responde em pouco tempo”, diz Elisangela Ribeiro.
Uma caminhada leve já faz enorme diferença. “O sistema linfático só funciona quando nos movimentamos. Suar, mesmo que pouco, já ajuda a drenar líquidos e eliminar toxinas acumuladas”, explica Elisangela Ribeiro.
Segundo Giovana Baleeiro, o sono é o maior regulador metabólico que existe. “É durante a noite que o corpo desinflama, reorganiza hormônios e elimina parte da retenção . Se você dorme mal, nenhuma estratégia funciona totalmente”, afirma.
Por Sarah Monteiro
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o