8 cuidados básicos para curtir o Carnaval sem perder de vista a saúde

Hidratação, alimentação adequada e atenção ao corpo ajudam a evitar problemas comuns nos dias de festa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 14:29

Cuidar do corpo entre um bloco e outro garante mais disposição para aproveitar todos os dias de Carnaval Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

O Carnaval é um dos períodos mais aguardados do ano, mas, para curtir a folia com disposição, é preciso atenção redobrada à saúde. Altas temperaturas, longas horas em pé e o consumo de bebidas alcoólicas podem favorecer quadros de desidratação, insolação, mal-estar e até infecções.

Por isso, os médicos Dr. Antonio Hirt, gastroenterologista, e Dra. Rachel Gomes, dermatologista, disponíveis na plataforma de saúde digital Doctoralia, listam cuidados básicos para ajudar os foliões a aproveitarem o Carnaval com mais segurança e bem-estar. Confira!

1. Hidrate-se constantemente

Beber água ao longo do dia é fundamental, especialmente em dias de calor intenso e durante o consumo de álcool. “A recomendação é intercalar o consumo de bebidas alcoólicas com água e não esperar a sede aparecer para se hidratar”, explica o gastroenterologista.

2. Alimente-se bem antes e durante a folia

Priorize refeições leves e equilibradas, ricas em frutas, legumes e carboidratos de fácil digestão. Evitar longos períodos em jejum ajuda a manter a disposição e reduz o risco de mal-estar.

3. Escolha roupas leves e confortáveis

Prefira tecidos leves, que facilitem a transpiração, e calçados confortáveis para evitar bolhas, quedas e dores musculares após horas de festa. Além disso, utilize um calçado confortável e que suporte bem a movimentação, de preferência um bom tênis de caminhada.

4. Modere o consumo de álcool

O álcool contribui para a desidratação e pode mascarar sinais de cansaço e mal-estar. Consumir com moderação ajuda a reduzir riscos e a manter o corpo mais equilibrado. Pessoas que utilizam medicamentos de uso contínuo ou que convivem com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, precisam redobrar os cuidados durante o Carnaval.

A associação entre remédios e bebidas alcoólicas pode reduzir a eficácia dos tratamentos ou intensificar efeitos colaterais, além de desregular o controle de condições crônicas. “O álcool pode interferir na ação de diversos medicamentos e provocar efeitos adversos importantes, como queda de pressão, hipoglicemia ou sobrecarga do fígado. Pacientes com doenças crônicas devem manter a rotina de medicação, atenção à alimentação e hidratação, e evitar excessos”, alerta o Dr. Antonio Hirt.

No Carnaval, sol forte e muitas horas ao ar livre pedem atenção redobrada com o protetor solar para manter a pele saudável Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

5. Use protetor solar

A exposição prolongada ao sol aumenta o risco de queimaduras e insolação. “Aplique protetor solar com fator adequado antes de sair e reaplique ao longo do dia, especialmente após suor excessivo”, explica a Dra. Rachel Gomes.

6. Respeite os limites do seu corpo

Cansaço excessivo, tontura, dor de cabeça ou náuseas são sinais de alerta. Ao perceber qualquer desconforto, interrompa a atividade, procure um local fresco e hidrate-se.

7. Atenção à saúde sexual

O uso de preservativo é essencial para prevenir infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis, gonorreia, clamídia, hepatites virais e HPV. Planejar-se e levar proteção é uma forma simples de cuidar da saúde durante o Carnaval.

8. Procure orientação médica se necessário

Caso os sintomas persistam ou se agravem, é importante buscar atendimento médico. O acesso rápido à informação e ao cuidado faz diferença, especialmente em períodos como o Carnaval, quando muitas pessoas estão fora da rotina e longe de seus médicos de referência.

Tecnologia facilita o cuidado mesmo fora da rotina

Dados recentes apresentados no Perfil do Paciente Digital 2026, pesquisa da Doctoralia, mostram que os brasileiros têm recorrido cada vez mais aos canais digitais para cuidar da saúde, principalmente pelo celular, o que facilita o acesso a informações confiáveis e ao agendamento de consultas mesmo em situações pontuais.

Durante o Carnaval, cuidar da saúde também faz parte da festa . Com atenção ao corpo e escolhas conscientes, é possível aproveitar a folia com mais tranquilidade e bem-estar.

Por Bárbara Cheffer

