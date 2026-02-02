Se cuida

7 pecados do Carnaval: veja erros que sabotam a saúde para evitar

Alimentação inadequada, desidratação, noites mal dormidas e outros deslizes comuns na folia prejudicam o funcionamento do organismo

Cuidar da saúde é fundamental para aproveitar o Carnaval Crédito: Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock

OCarnaval é um dos períodos mais aguardados do ano, marcado por festas, blocos de rua, desfiles e muita animação. No entanto, com a diversão, alguns hábitos comuns dessa época podem comprometer a saúde e o bem-estar dos foliões.Abaixo, o nutrólogo Dr. Márcio Passos elenca os sete principais “pecados” cometidos durante a folia e explica como evitá-los semabrir mão daalegria.

1. Exagerar no consumo de álcool

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas é um dos erros mais frequentes noCarnaval. Segundo o especialista, o álcool contribui para a desidratação, aumenta a retenção de líquidos e pode prejudicar o processo de emagrecimento, além de provocar diversos efeitos colaterais.

“Uma estratégia importante é associar o consumo de álcool à hidratação. Beber água entre um drink e outro ajuda a minimizar os efeitos negativos”, orienta o Dr. Márcio Passos.

2. Alimentar-se mal antes da folia

Muitos foliões acabam optando por refeições rápidas e pouco saudáveis antes de sair de casa, como massas em excesso, frituras, salgados e pizzas. “Por praticidade, a pessoa exagera em alimentos que não fornecem energia de qualidade”, explica o Dr. Márcio Passos. O ideal, segundo ele, é fazer uma boa refeição antes das atividades, priorizando alimentos mais equilibrados e nutritivos, especialmente no café da manhã.

3. Dormir menos do que o necessário

Noites viradas e poucas horas de sono fazem parte da rotina de muitos foliões, mas isso pode trazer consequências.Essaprivação causa cansaço, desânimo e queda da imunidade.“O carnaval deve ser aproveitado, mas o sono não pode ser ignorado. Dormir bem é fundamental para manter a energia e a saúde”, alerta.

4. Ultrapassar os limites do corpo

Sete dias seguidos de festa, com pouco descanso, muita bebida e alimentação desregulada, geram um desgaste físico significativo. Esse excesso pode levar à fadiga, queda da imunidade e até dificultar resultados de quem busca emagrecimento.“É essencial respeitar os sinais do corpo. Quando ele pede pausa, o descanso é parte do cuidado com a saúde”, reforça o nutrólogo.

A falta de uma hidratação adequada no Carnaval pode prejudicar as funções renais e hepáticas Crédito: Imagem: puhhha | Shutterstock

5. Beber pouca água

Outro erro comum é confundir ingestão de líquidos com hidratação adequada . “Cerveja não substitui água”, pontua o médico. A baixa ingestão hídrica pode causar inflamação, inchaço e prejudicar funções renais e hepáticas, especialmente em pessoas com doenças pré-existentes.

6. Ignorar a proteção solar

Durante festas diurnas, muitos foliões deixam de usar protetor solar ou esquecem da reaplicação. O excesso de sol pode causar danos à pele e intensificar a desidratação. “O protetor solar tem tempo de ação limitado, por isso precisa ser reaplicado ao longo do dia”, explica.

7. Descuidar da proteção nas relações sexuais

Por fim, o médico alerta para a importância do uso de prese r vativos . “OCarnaval é um período de maior exposição a riscos. A utilização de camisinha é essencial para prevenir doenças sexualmente transmissíveis”, finaliza.

Com pequenas atitudes e mais consciência, é possível aproveitar oCarnaval com alegria, sem colocar a saúde em risco.

