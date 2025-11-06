Se cuida

7 estratégias mentais para acabar com o efeito sanfona

Manter o peso envolve equilíbrio emocional, autocontrole e uma relação mais harmônica com o corpo e com a comida

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 17:40

É possível acabar com o efeito sanfona e alcançar resultados duradouros Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

O efeito sanfona, caracterizado pelo ciclo de perder e ganhar peso repetidamente, é um dos principais desafios para quem busca uma vida saudável. Esse processo ocorre, na maioria das vezes, quando a perda de peso acontece de forma rápida e sem mudanças sustentáveis nos hábitos alimentares e no estilo de vida. Além de impactar a autoestima, pode prejudicar o metabolismo, aumentar o risco de doenças cardiovasculares e dificultar o emagrecimento a longo prazo.

Embora muitas pessoas associem o problema apenas a fatores físicos, o médico e especialista em saúde mental e emagrecimento Dr. Iago Fernandes explica que as causas são, em grande parte, emocionais e comportamentais. “O efeito sanfona está ligado à falta de constância, à autocrítica excessiva e à dificuldade de lidar com frustrações. Em vez de focar dietas restritivas, é preciso cuidar da mente e da relação com a comida”, orienta.

A seguir, o Dr. Iago Fernandes lista estratégias mentais para acabar com o efeito sanfona e alcançar resultados duradouros. Confira!

1. Mude a mentalidade do “tudo ou nada”

Segundo o Dr. Iago Fernandes, um dos principais sabotadores do emagrecimento é o pensamento extremista . “Pessoas que acreditam que precisam fazer tudo certo o tempo todo tendem a desistir ao primeiro deslize. A constância é mais importante do que a perfeição”, afirma.

2. Identifique gatilhos emocionais

Muitas recaídas na dieta acontecem por motivos que nada têm a ver com fome. “Ansiedade, solidão e estresse são gatilhos comuns para comer em excesso. Reconhecer esses momentos e substituí-los por outras formas de autocuidado é essencial”, orienta o médico.

3. Crie metas realistas

Antes de iniciar qualquer mudança para a perda de peso, é essencial compreender que o sucesso vem de passos consistentes e possíveis. “ Promessas radicais, como perder dez quilos em um mês, apenas geram frustração e recaídas”, alerta o Dr. Iago Fernandes. Estabelecer pequenas metas, alcançáveis e sustentáveis aumenta a sensação de conquista e fortalece a disciplina.

Aceitar o próprio corpo ajuda a manter hábitos saudáveis com mais leveza Crédito: Imagem: Julia Zavalishina | Shutterstock

4. Desenvolva uma relação positiva com o espelho

A insatisfação corporal pode gerar um ciclo de culpa e restrição, contribuindo para o efeito sanfona. “Aceitar o corpo em processo é parte da cura. O olhar de carinho e respeito por si mesmo ajuda a manter hábitos saudáveis com mais leveza”, afirma.

5. Evite dietas punitivas

Dietas muito restritivas alimentam o ciclo do efeito sanfona. “Elas geram privação e descontrole emocional. A melhor estratégia é buscar equilíbrio e prazer na alimentação , e não punição”, explica o Dr. Iago Fernandes.

6. Use a mente a seu favor

Práticas como meditação e respiração consciente ajudam a controlar a impulsividade e a reduzir o comer compulsivo. “Quando a mente desacelera, o corpo responde com mais equilíbrio. Comer de forma consciente é um exercício diário”, reforça.

7. Valorize o progresso, não a balança

O peso é apenas um indicador, e não o único. “Dormir melhor, ter mais energia e disposição são sinais de evolução. Quando o foco é o bem-estar, o resultado físico vem naturalmente e de forma duradoura”, conclui o Dr. Iago Fernandes.

Por Sarah Monteiro

