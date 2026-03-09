7 dicas para retomar o equilíbrio alimentar sem excessos e culpa

Publicado em 9 de março de 2026 às 14:32
Datas festivas, viagens e períodos de maior convivência social, comuns entre o fim e o início do ano, costumam alterar a rotina alimentar, com refeições mais fartas, maior consumo de álcool e horários irregulares para comer e dormir. Embora esses momentos façam parte da vida social e cultural, é comum que, logo depois, surja um sentimento de culpa que leva muitas pessoas a buscar estratégias rápidas para “compensar” os excessos, como jejuns prolongados, dietas extremamente restritivas ou os populares programas de “detox”.
De acordo com a Dra. Theresa Leo, médica professora da pós-graduação em nutrologia na Afya Vitória, esse tipo de comportamento pode criar um ciclo pouco saudável entre exagero e restrição. “Após um período de maior consumo alimentar, muitas pessoas sentem que precisam ‘corrigir’ o que comeram por meio de restrições severas. O problema é que essas estratégias costumam ser difíceis de manter e podem gerar ainda mais descontrole alimentar posteriormente. Em vez de promover equilíbrio, esse padrão pode estimular episódios de fome intensa, queda de energia e maior risco de novos exageros”, explica.
A especialista destaca que mudanças bruscas na alimentação podem interferir no funcionamento do metabolismo. “Quando o organismo passa por períodos repetidos de restrição calórica intensa seguidos de excessos, ocorre o chamado efeito sanfona, caracterizado por variações frequentes de peso. Esse processo pode afetar a regulação do apetite, favorecer o acúmulo de gordura corporal e dificultar a manutenção de um peso estável ao longo do tempo”, alerta.
Ainda segundo a médica, o corpo tende a responder às restrições severas reduzindo o gasto energético e aumentando os sinais de fome, como mecanismo de proteção. Esse ciclo pode ter impacto no comportamento alimentar e na relação com a comida.
A Dra. Theresa Leo explica que, do ponto de vista clínico, o maior risco nem sempre está no alimento em si ou em episódios isolados de maior ingestão, mas na forma como a pessoa se relaciona com a alimentação. “Quando a comida passa a ser usada como estratégia para lidar com estresse, ansiedade ou frustração, ocorre o chamado comer emocional. Nesses casos, o alimento deixa de cumprir apenas a função de nutrição e pode assumir um papel de recompensa ou de punição”, enfatiza.
De acordo com a especialista, esse padrão pode levar a um ciclo conhecido na literatura sobre comportamento alimentar: episódios de exagero seguidos de culpa e tentativas de compensação por meio de restrições rígidas. “É comum que a pessoa pense ‘já que comecei, vou até o fim’, e depois tente se castigar com dietas muito restritivas ou longos períodos de jejum. O problema é que essa lógica moralizante, de prêmio e punição, tende a aumentar a ansiedade em torno da comida e pode favorecer novos episódios de perda de controle alimentar”, alerta.
Quando esse processo se repete com frequência, ele pode evoluir para padrões alimentares desordenados e até para transtornos alimentares. Nesse sentido, a nutróloga detalha que o fator que mais se associa a prejuízos para a saúde não é um episódio ocasional de exagero, mas a repetição crônica do ciclo culpa–restrição–perda de controle. Esse padrão pode aumentar o sofrimento psicológico e, em alguns casos, contribuir para quadros como compulsão alimentar periódica ou bulimia.
Para a nutróloga, o caminho mais saudável após períodos de excessos não é a restrição radical, mas a retomada gradual de hábitos equilibrados. “O organismo tem grande capacidade de se autorregular quando oferecemos condições adequadas. Pequenos ajustes sustentáveis costumam ser muito mais eficazes do que medidas drásticas”, explica.
A seguir, a Dra. Theresa Leo compartilha orientações para retomar o equilíbrio alimentar após períodos de exagero. Confira!
Evite longos períodos de jejum ou restrições rígidas como forma de compensação. Estabelecer horários previsíveis para refeições equilibradas ajuda a estabilizar o apetite, regular o metabolismo e reduzir o risco de novos episódios de exagero alimentar.
Frutas, verduras, legumes, proteínas de qualidade e alimentos ricos em fibras contribuem para maior saciedade, melhor digestão e equilíbrio metabólico, favorecendo uma retomada mais saudável da alimentação.
Beber água ao longo do dia auxilia o organismo a recuperar o equilíbrio após períodos de maior ingestão de sódio, álcool ou alimentos ultraprocessados, além de apoiar processos digestivos e metabólicos.
Estratégias como “detox”, jejuns prolongados ou exercícios excessivos tendem a ser pouco sustentáveis e podem perpetuar o ciclo de exagero e culpa. O organismo já possui mecanismos naturais de desintoxicação por meio do fígado e dos rins.
Movimentar o corpo contribui para regular o metabolismo, melhorar o humor e fortalecer a retomada de hábitos saudáveis, sem que o exercício seja utilizado como forma de punição alimentar.
Evitar classificar alimentos como “bons” ou “ruins” e praticar atenção plena durante as refeições, observando sinais de fome e saciedade, ajuda a prevenir excessos e restrições desnecessárias. Momentos de celebração fazem parte da vida, e o equilíbrio alimentar se constrói no padrão geral da rotina, não em episódios isolados.
Quando há sofrimento emocional, episódios frequentes de exagero e compensação ou sinais de relação conturbada com a comida, o acompanhamento de uma equipe multiprofissional, como nutricionista, psicólogo ou nutrólogo, pode ser importante. Intervenções como a terapia cognitivo-comportamental são consideradas abordagens eficazes para regular padrões alimentares e emocionais.
Por Beatriz Felicio
