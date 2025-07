Se cuida

6 tipos de câncer de cabeça e pescoço

Muitos desses tumores podem ser detectados precocemente, o que aumenta significativamente as chances de cura

A percepção de mudanças no corpo pode ser decisiva para evitar complicações futuras. Muitas vezes, pequenas alterações são os primeiros indícios de doenças que avançam de forma silenciosa. Dados recém-divulgados pelo Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço (GBCP) sobre o câncer de cabeça e pescoço apontam que, em 2050, o número de casos, no Brasil, deve aumentar de 61 mil para 93 mil, representando um crescimento de 52%. >

“O câncer de cabeça e pescoço pode se manifestar de forma silenciosa no início. Por isso, é fundamental que as pessoas fiquem atentas a sintomas como feridas que não cicatrizam, rouquidão persistente e nódulos no pescoço”, alerta Natalia Valleta, oncologista e professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras. >