6 mitos e verdades sobre o consumo de ovo

O alimento é rico em nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do organismo

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17:25

O ovo contém nutrientes essenciais para todas as fases da vida Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

O ovo se destaca como uma fonte de energia e vitalidade. Repleto de nutrientes importantes para o corpo, contribui para o fortalecimento dos músculos, o equilíbrio do metabolismo e o apoio às funções cerebrais. Fácil de preparar e de combinar com diversos pratos, é considerado um aliado valioso para uma alimentação equilibrada e saborosa.

“O ovo é um dos alimentos mais completos que temos à disposição. Ele fornece proteína de alto valor biológico, vitaminas essenciais, minerais importantes e antioxidantes que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Além disso, é acessível, versátil e pode ser incluído em diferentes preparações. O grande desafio ainda é combater os mitos antigos e reforçar, com base em ciência, que seu consumo moderado é benéfico e seguro”, explica Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil.

Benefícios do ovo em cada fase da vida

Graças à sua riqueza nutricional, o ovo faz bem em todas as fases da vida:

Crianças: contribui para o crescimento e desenvolvimento cognitivo;

Gestantes: a colina presente na gema auxilia na formação do tubo neural e da memória do bebê;

Idosos: ajuda a prevenir a perda de massa muscular;

Atletas: é fonte de proteína de rápida absorção, favorecendo recuperação e desempenho.

Mitos e verdades sobre o consumo de ovo

A seguir, a nutricionista Lúcia Endriukaite esclarece 6 mitos e verdades sobre o consumo de ovo. Confira!

1. Posso comer ovo todos os dias

Verdade. Para a maioria das pessoas, o consumo diário é seguro quando inserido em uma dieta equilibrada.

2. Gestantes e crianças podem comer ovo sem problemas

Verdade . O alimento é seguro e especialmente importante: na gestante, a colina apoia a formação do tubo neural e do centro da memória; nas crianças, contribui para o desenvolvimento geral do organismo, além do cognitivo.

3. Ovo frito faz mal

Depende. O ovo em si é saudável, mas o preparo em excesso de óleo vegetal rico em ômega 6 pode não ser a melhor escolha. Cozido, pochê ou mexido com pouco óleo são opções melhores.

O consumo equilibrado de ovo tem pouco impacto sobre o colesterol ruim Crédito: Imagem: Nitr | Shutterstock

4. O consumo do ovo aumenta o colesterol

Mito . Pesquisas atuais mostram que o colesterol dietético tem pouco impacto no LDL (colesterol ruim). O que realmente pesa são gorduras saturadas e trans.

5. Ovo branco é mais fraco que o marrom

Mito. A cor da casca só depende da raça da galinha. Nutricionalmente, são equivalentes.

6. Ovo é só proteína

Mito. Além das proteínas, o alimento se destaca pela presença de colina, nutriente fundamental para o cérebro e a memória, assim como vitaminas B12, ácido fólico, A, D e E, minerais como ferro, selênio e potássio, além de luteína e zeaxantina — antioxidantes que protegem a saúde ocular.

Segurança no consumo de ovos

Um estudo prospectivo publicado no The American Journal of Clinical Nutrition , chamado “ Association of egg intake with blood lipids, cardiovascular disease, and mortality in 177,000 people in 50 countries ” (Dehghan et al., 2020), avaliou a associação entre o consumo de ovos (≥7 ovos/semana) e não encontrou relação significativa com lipídios sanguíneos, mortalidade ou eventos cardiovasculares maiores. Os autores concluíram que o consumo moderado de ovos (1 por dia) é seguro e não aumenta o risco de doenças cardiovasculares ou morte.

Para aproveitar ao máximo os benefícios, a recomendação é variar o cardápio e priorizar métodos de preparo mais saudáveis. Combinado a vegetais, grãos integrais e gorduras boas, o ovo se torna um aliado poderoso da saúde e do bem-estar.

Por João Pedro Costa

