6 dicas para se alimentar bem na primavera

Saiba como usar ingredientes da estação de uma maneira nutritiva e saborosa

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15:33

Frutas, verduras e legumes da estação ganham destaque durante a primavera Crédito: Imagem: lenetstan | Shutterstock

Com a mudança de estação, o clima muda e o cardápio também. Segundo o professor de Gastronomia da UniSul, Fernando Corrêa, a primavera é a época ideal para apostar em refeições mais leves, coloridas e frescas, que acompanham o aumento das temperaturas e o ritmo mais ativo do dia a dia.

“Os dias estão mais longos, as pessoas chegam do trabalho e ainda têm disposição para atividades físicas ou para aproveitar o fim de tarde. Por isso, acabam optando por comidas menos pesadas, que combinam melhor com a estação”, explica Fernando Corrêa.

Para se alimentar bem na estação, confira as dicas do especialista:

1. Aposte nos ingredientes da estação

Entre os ingredientes que não podem faltar, o professor destaca frutas, verduras e legumes da estação — alimentos que, além de mais baratos, estão no auge do sabor. “Morango, pêssego, abacaxi, abobrinha, cenoura, brócolis e couve-flor são excelentes opções. E as ervas frescas dão um toque aromático especial aos pratos”, orienta.

2. Aproveite a versatilidade

A abobrinha, por exemplo, é um dos legumes que podem ser adaptados em receitas diversas. O professor lembra que o vegetal pode ser usado de várias formas, além do tradicional refogado. A abobrinha pode ser recheada e gratinada, como uma versão leve da berinjela à parmegiana.

Há também a opção salteada com tomates-cereja e massa curta, servida quente ou fria; a versão empanada e frita, como acompanhamento crocante; e, por fim, é possível consumi-la ralada crua, em saladas frescas com cenoura e hortelã. “É um legume versátil, cozinha rápido e combina com quase tudo. Vale a pena experimentar novos usos”, incentiva Fernando Corrêa.

3. Prefira proteínas leves e cores no prato

Para acompanhar, ele recomenda proteínas mais leves, como peixe , frango grelhado ou cortes magros de carne suína. “A carne de porco é uma carne leve e saudável, embora muita gente ainda tenha preconceito. Existem cortes ótimos para o dia a dia”, comenta.

O professor reforça que um prato colorido é sinônimo de prato saudável. “Quando há variedade de cores, há variedade de nutrientes. É bom para o corpo e bonito aos olhos”, explica.

Ervas frescas trazem frescor, aroma e personalidade aos pratos Crédito: Imagem: marcin jucha | Shutterstock

4. Capriche nas ervas e nos temperos naturais

Aposte nas ervas frescas para dar aroma e personalidade aos pratos. Manjericão, salsinha, hortelã e tomilho são ótimos aliados na primavera. Além de deixarem as receitas mais leves e perfumadas, ajudam a reduzir o uso de sal e molhos industrializados. “As ervas trazem frescor e transformam um prato simples em algo especial”, comenta o professor.

5. Termine com sobremesas refrescantes

A primavera também é tempo de morango, e Fernando Corrêa sugere uma sobremesa fácil e refrescante com ele. Basta cortar os morangos, misturar com cerca de 20% do peso em açúcar e deixar descansar até formar uma calda natural. “Fica ótimo servido gelado, com chantilly , suspiro ou até um toque de hortelã”, ensina.

Para os amantes de chocolate, ele dá outra opção: derreter chocolate com um pouco de creme de leite e despejar sobre os morangos frescos. “É simples, bonito e agrada todo mundo”, sugere.

6. Coma bem, sem complicação

Para finalizar, o professor reforça que comer bem na primavera não exige grandes preparos. “Legumes refogados, carnes grelhadas e frutas frescas já fazem toda a diferença. O importante é buscar leveza e aproveitar o melhor da estação”, conclui.

Por Carol Passos

