6 alimentos de festa junina para incluir no pré e pós-treino

De forma equilibrada, é possível incluir os pratos de festa junina na dieta Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

As festas juninas, além de trazerem brincadeiras e músicas animadas, são famosas por seus deliciosos pratos típicos. Nesse sentido, incorporar algumas dessas comidas na dieta de pré e pós-treino de forma equilibrada é uma maneira saborosa de aproveitar os alimentos festivos sem comprometer a nutrição necessária para o desempenho físico.

Por isso, a seguir, a nutricionista Fúlvia Hazarabedian, da Bio Ritmo, explica como inserir na alimentação alguns deles. Confira!

1. Milho-verde

O milho-verde, por exemplo, é um dos favoritos nos cardápios juninos e se destaca pela sua versatilidade e valor nutricional. Ele é rico em magnésio, mineral responsável por reduzir as cãibras musculares e auxiliar na recuperação muscular, além de ajudar a melhorar a desempenho nos treinos. Tem boas quantidades de carboidratos, fibras e antioxidantes, fortalecendo o sistema imunológico e a saúde intestinal.

Por isso, segundo Fúlvia Hazarabedian, é possível incorporá-lo na alimentação pré-treino. “É unir o útil ao agradável. Ele pode ser consumido cozido ou assado, sozinho ou em receitas como canjica, salada, curau, sopa ou pipoca. Além disso, pode ser usado na forma de farinha para o preparo de polenta, pamonha, pão, bolo e cuscuz”, explica.

2. Amendoim

Ricoem ácidos graxos monoinsaturados, as famosas gorduras “boas”, esse alimento pode auxiliar no controle do colesterol e na prevenção de doenças cardiovasculares. Os amendoins contêm também fitoesteróis, substâncias que favorecem a eliminação do colesterol pelo intestino.

3. Canjica

Rica em vitaminas do complexo B, a canjica atua no ganho de massa muscular por meio da vitamina B12, que auxilia na regeneração dos músculos e na manutenção das reservas de energia. Além disso, é fonte de carboidratos e auxilia no fornecimento de energia para a atividade física.

Fonte de carboidrato, o pinhão ajuda a dar energia para o treino Crédito: DihandraPinheiro | Shutterstock

4. Pinhão

Pode auxiliar no treino por conter carboidratos que fornecem energia. Além disso, tem minerais que auxiliam na contração muscular, sendo um alimento poderoso para adicionar ao cardápio do dia a dia, dando outro sabor às preparações simples como arroz e farofa.

5. Castanha

Assim como o amendoim, as castanhas são uma fonte de gorduras boas que podem ser fonte de energia. Elas têm uma absorção mais lenta, disponibilizando energia de uma maneira mais estendida. É, também, uma ótima alternativa para ajudar na contração muscular. Podem ser acompanhadas do consumo de outros alimentos.

6. Espetinhos de carne