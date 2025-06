Se cuida

5 mitos e verdades comuns sobre o leite

Nutricionista esclarece as principais dúvidas sobre a bebida e explica o que a ciência realmente comprova

Rico em cálcio, proteína e outros nutrientes, o leite é um alimento essencial para muitas pessoas, mas também um dos que mais gera confusão na nutrição. Com o avanço das dietas restritivas e o crescimento da oferta de produtos alternativos, surgem dúvidas sobre os benefícios e riscos do leite na rotina alimentar. >

“Apesar das controvérsias, o leite segue como uma fonte importante de nutrientes e pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. A chave, segundo especialistas, está no equilíbrio e na escolha consciente — e, claro, em respeitar as particularidades de cada organismo”, explica a nutricionista Mariane Alves. >

1. O leite orgânico é mais seguro que o convencional

Mito. Segundo a nutricionista Mariane Alves, a principal diferença está na forma como o leite é produzido. “A diferença é que, no leite orgânico, as vacas não recebem hormônios ou antibióticos, e se alimentam de pastos livres de fertilizantes químicos “, pontua. Ela reforça que isso torna o produto mais sustentável, mas não implica que o leite convencional seja prejudicial. “O controle sanitário no Brasil é rigoroso, e todo leite vendido precisa estar livre de resíduos”, explica. >