5 fatores que impactam o emagrecimento de forma eficaz

Saiba como intensidade do treino, qualidade do sono e orientação multidisciplinar influenciam a perda de peso

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:25

O emagrecimento é multifatorial e exige muito mais do que apenas treinar Crédito: Imagem: shisu_ka | Shutterstock

Muitas pessoas se dedicam horas na academia, seguem uma rotina ativa, mas ainda assim não conseguem ver resultados na balança. Segundo o médico integrativo Dr. Wandyk Allison, pós-graduado em endocrinologia, isso acontece porque o emagrecimento é um processo multifatorial, e exige muito mais do que simplesmente treinar.

A seguir, confira os principais pontos destacados pelo especialista para destravar seu progresso.

1. Verifique se treino e dieta estão alinhados ao gasto energético

De acordo com o Dr. Wandyk Allison, é comum superestimar o gasto calórico e subestimar a ingestão de alimentos. Além disso, treinos repetitivos ou de baixa intensidade podem levar à adaptação metabólica e à estagnação. A recomendação é variar estímulos, aumentar a intensidade de forma planejada e evitar monotonia.

2. Respeite seu biotipo e tipo de fibras musculares

Pessoas com predominância de fibras rápidas respondem melhor a estímulos curtos e intensos, enquanto fibras lentas pedem treinos de resistência. “Treinos genéricos, como ‘1 hora de esteira todo dia’, funcionam para poucos”, explica o especialista. Combinar musculação, HIIT e aeróbicos regenerativos é a fórmula mais eficiente para manter resultados sustentáveis.

3. Investigue fatores hormonais e metabólicos

Desequilíbrios hormonais também podem travar a perda de gordura. O Dr. Wandyk Allison destaca exames como TSH, insulina, perfil lipídico, vitamina D e bioimpedância para identificar barreiras escondidas que dificultam o emagrecimento.

Dormir bem é uma estratégia para ajudar no emagrecimento Crédito: Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

4. Cuide do sono e da recuperação

Durante o sono profundo, o corpo regula hormônios do apetite, otimiza a queima de gordura e preserva massa muscular. Já noites mal dormidas elevam o cortisol, aumentam a vontade por doces e reduzem a disposição para treinar. “Dormir bem não é luxo, é estratégia”, reforça o médico Wandyk Allison.

5. Aposte na abordagem multidisciplinar e na medicina de precisão

Para o Dr. Wandyk Allison, a integração entre nutricionistas, endocrinologistas e educadores físicos é essencial. Além disso, testes genéticos permitem ajustar dieta, suplementação e treinos conforme a predisposição individual, garantindo mais resultado e menos frustração.

“O caminho para o emagrecimento duradouro não está apenas em treinar mais, mas em treinar e viver melhor, respeitando seu corpo, entendendo seu metabolismo e alinhando cada estratégia para que todas trabalhem na mesma direção”, finaliza o Dr. Wandyk Allison.

Por Adriana Quintairos

