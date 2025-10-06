Se cuida

5 erros que comprometem a higiene bucal das crianças

Cuidar dos dentes desde cedo é essencial para prevenir problemas futuros e garantir um sorriso saudável

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:32

O cuidado com a saúde bucal deve começar na infância Crédito: Imagem: Asia Evtyshok | Shutterstock

O surgimento de cáries em crianças é tão frequente que, muitas vezes, acaba sendo tratado como algo comum, quando, na verdade, resulta de fatores ligados ao comportamento, à alimentação e à rotina de higiene bucal. Por isso, o Dia das Crianças é também uma oportunidade para reforçar a importância do cuidado com a saúde desde cedo, já que os hábitos adquiridos na infância têm impacto direto ao longo da vida.

Cristiano Demartini, dentista e CEO da OdontoTop, rede de hospitais odontológicos, destaca que é comum os pais terem dúvidas sobre os cuidados com a saúde bucal das crianças, especialmente nos primeiros anos, quando os dentes ainda estão em fase de crescimento.

“Muitos pais acreditam que só é necessário levar a criança ao dentista quando os dentes começam a cair, mas a verdade é que os dentes de leite precisam de cuidados desde cedo. Cáries , doenças e até infecções nesses dentes podem comprometer o surgimento dos dentes permanentes. O ideal é que a primeira visita aconteça ainda nos primeiros anos de vida, garantindo orientação adequada e prevenção de problemas”, explica.

Abaixo, o dentista destaca 5 erros que comprometem a higiene bucal das crianças. Confira!

1. Deixar de escovar a língua

A língua acumula restos de alimentos, células mortas e bactérias que formam uma camada esbranquiçada ou amarelada, chamada saburra lingual. Quando a língua não é higienizada , essa placa pode se acumular e causar mau hálito, alterações no paladar e desequilíbrio no organismo.

2. Usar pasta de dente sem flúor ou em excesso

O flúor é essencial para prevenir cáries, mas deve ser usado na quantidade certa, sempre orientado pelo dentista. O ideal é evitar pastas de uso contínuo com flúor e utilizar apenas em consultório.

As crianças também devem escovar os dentes antes de dormir Crédito: Imagem: paulaphoto | Shutterstock

3. Pular a escovação noturna

Deixar a criança dormir sem escovar os dentes aumenta muito o risco de cáries, já que a produção de saliva diminui durante o sono. É fundamental criar o hábito de uma rotina de higiene bucal ao fim do dia para ter resultados saudáveis.

4. Não usar fio dental

Mesmo em dentes de leite, o uso do fio dental é essencial para remover restos de alimentos, evitando a proliferação de bactérias, mau hálito e, até mesmo, doenças como a gengivite.

5. Subestimar a alimentação

O excesso de doces, biscoitos, sucos artificiais e alimentos ultraprocessados favorece o surgimento de cáries. Assim como a alimentação faz bem para nosso organismo, a ingestão de alimentos saudáveis melhora a saúde bucal.

Acompanhe a escovação dos dentes

Acompanhar a criança durante o processo de escovação é essencial para garantir que os dentes sejam limpos corretamente. Cristiano Demartini destaca que é ideal incentivar a autonomia, mas o acompanhamento é fundamental, pois os pequenos de até 7 anos ainda não têm coordenação motora suficiente para realizar a limpeza completa sozinhos.

“Ensinar as crianças a escovar os dentes desde cedo é fundamental para que desenvolvam hábitos de higiene bucal saudáveis. Minha dica é iniciar a rotina utilizando escovas macias e pastas infantis adequadas para cada idade, separando um tempo para escovar os dentes juntos, demonstrando os movimentos corretos e ensinando a frequência ideal de escovação ao longo do dia”, completa o especialista.

Por Leonardo Lino

