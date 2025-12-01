Se cuida

5 dicas para driblar os excessos de fim de ano e manter o emagrecimento

Nutricionista compartilha orientações para quem usa semaglutida e tirzepatida

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:04

Dicas práticas tornam as festas de fim de ano mais leves e seguras para quem está em processo de emagrecimento

Com a chegada das festas de fim de ano, a preocupação com o emagrecimento aumenta, especialmente entre quem faz uso de medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida. Isso porque, neste período, as tentações se multiplicam — ceias fartas, petiscos variados e sobremesas irresistíveis, colocando a dieta em risco.

É nesse ponto que a nutricionista Ariane Braz, do Hospital Edmundo Vasconcelos (HEV), alerta: chegar à ceia com fome, consumir alimentos muito gordurosos e exagerar no álcool são fatores que podem provocar indisposição. “O ideal é fazer um lanche leve antes das refeições festivas, como iogurte ou fruta, para não comer rápido e em excesso”, orienta.

A nutricionista lembra que festa não é rotina e não precisa ser sinônimo de culpa. O importante é manter o equilíbrio. Sendo assim, nesta época do ano, em que as confraternizações são inevitáveis, ela reforça que a informação e a organização fazem toda a diferença. “O objetivo não é restringir, mas orientar para que as pessoas curtam as festas com saúde , consciência e sem prejuízos ao tratamento”, destaca.

A seguir, Ariane Braz compartilha 5 recomendações práticas que tornam a ceia mais leve e segura para quem está em processo de emagrecimento com semaglutida e tirzepatida. Confira!

1. Faça uma refeição leve antes da celebração

Evite chegar à ceia com fome intensa. Consumir uma pequena refeição prévia, como frutas, iogurte, oleaginosas ou uma salada com proteína, ajuda a controlar a compulsão, melhora a sinalização de saciedade e evita grandes volumes de comida de uma só vez, especialmente importante para quem usa semaglutida ou tirzepatida, que já causam lentificação do esvaziamento gástrico.

2. Monte um prato equilibrado e visualize as porções

Na hora de servir, tente seguir a divisão: metade do prato com vegetais crus ou cozidos, 1/4 com proteína magra (como peru, lombo assado, peixe ou frango) e 1/4 com carboidratos (arroz, farofa, massas ou batatas). Essa simples estratégia reduz a ingestão calórica sem gerar sensação de privação e mantém o controle glicêmico mais estável.

3. Mastigue devagar e dê pausas entre as garfadas

3. Mastigue devagar e dê pausas entre as garfadas

O tempo que o corpo leva para reconhecer a saciedade é de cerca de 15 a 20 minutos. Comer devagar, colocar os talheres no prato entre as garfadas e conversar durante a refeição ajudam a diminuir o risco de exageros, cuidado essencial para evitar náuseas, refluxo e desconfortos, sintomas comuns em quem faz uso de medicamentos injetáveis para emagrecimento.

4. Escolha sua sobremesa favorita e evite beliscar sem perceber

As festas geralmente oferecem várias sobremesas, mas “só um pedacinho de cada” pode resultar em um grande excesso calórico. Selecionar a sobremesa que você realmente gosta e saboreá-la com calma é uma forma sustentável de manter o equilíbrio sem culpa. Alternativas mais leves, como frutas, também ajudam a reduzir o impacto do açúcar.

5. Organize o consumo seguro de bebidas alcoólicas

Intercale cada dose alcoólica com um copo de água para evitar desidratação e reduzir o mal-estar no dia seguinte. Para quem usa semaglutida ou tirzepatida, a recomendação é redobrar a cautela: o álcool pode intensificar náuseas, tontura e hipoglicemia. Evitar bebidas muito doces ou energéticas também ajuda a controlar o consumocalórico.

Por Andressa Marques

