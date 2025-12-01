5 dicas para driblar os excessos de fim de ano e manter o emagrecimento

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:04
Com a chegada das festas de fim de ano, a preocupação com o emagrecimento aumenta, especialmente entre quem faz uso de medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida. Isso porque, neste período, as tentações se multiplicam — ceias fartas, petiscos variados e sobremesas irresistíveis, colocando a dieta em risco.
É nesse ponto que a nutricionista Ariane Braz, do Hospital Edmundo Vasconcelos (HEV), alerta: chegar à ceia com fome, consumir alimentos muito gordurosos e exagerar no álcool são fatores que podem provocar indisposição. “O ideal é fazer um lanche leve antes das refeições festivas, como iogurte ou fruta, para não comer rápido e em excesso”, orienta.
A nutricionista lembra que festa não é rotina e não precisa ser sinônimo de culpa. O importante é manter o equilíbrio. Sendo assim, nesta época do ano, em que as confraternizações são inevitáveis, ela reforça que a informação e a organização fazem toda a diferença. “O objetivo não é restringir, mas orientar para que as pessoas curtam as festas com saúde , consciência e sem prejuízos ao tratamento”, destaca.
A seguir, Ariane Braz compartilha 5 recomendações práticas que tornam a ceia mais leve e segura para quem está em processo de emagrecimento com semaglutida e tirzepatida. Confira!
Evite chegar à ceia com fome intensa. Consumir uma pequena refeição prévia, como frutas, iogurte, oleaginosas ou uma salada com proteína, ajuda a controlar a compulsão, melhora a sinalização de saciedade e evita grandes volumes de comida de uma só vez, especialmente importante para quem usa semaglutida ou tirzepatida, que já causam lentificação do esvaziamento gástrico.
Na hora de servir, tente seguir a divisão: metade do prato com vegetais crus ou cozidos, 1/4 com proteína magra (como peru, lombo assado, peixe ou frango) e 1/4 com carboidratos (arroz, farofa, massas ou batatas). Essa simples estratégia reduz a ingestão calórica sem gerar sensação de privação e mantém o controle glicêmico mais estável.
O tempo que o corpo leva para reconhecer a saciedade é de cerca de 15 a 20 minutos. Comer devagar, colocar os talheres no prato entre as garfadas e conversar durante a refeição ajudam a diminuir o risco de exageros, cuidado essencial para evitar náuseas, refluxo e desconfortos, sintomas comuns em quem faz uso de medicamentos injetáveis para emagrecimento.
As festas geralmente oferecem várias sobremesas, mas “só um pedacinho de cada” pode resultar em um grande excesso calórico. Selecionar a sobremesa que você realmente gosta e saboreá-la com calma é uma forma sustentável de manter o equilíbrio sem culpa. Alternativas mais leves, como frutas, também ajudam a reduzir o impacto do açúcar.
Intercale cada dose alcoólica com um copo de água para evitar desidratação e reduzir o mal-estar no dia seguinte. Para quem usa semaglutida ou tirzepatida, a recomendação é redobrar a cautela: o álcool pode intensificar náuseas, tontura e hipoglicemia. Evitar bebidas muito doces ou energéticas também ajuda a controlar o consumocalórico.
Por Andressa Marques
