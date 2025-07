Se cuida

5 dicas para comer pizza de forma mais saudável

Veja escolhas inteligentes para saborear esse alimento sem culpa e com mais leveza

Publicado em 10 de julho de 2025 às 07:59

É possível se deliciar com uma boa fatia de pizza sem colocar a dieta ou a saúde em risco Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Em 10 de julho, o Brasil comemora uma das datas gastronômicas mais populares: o Dia da Pizza. Segundo a Apubra (Associação Pizzarias Unidas do Brasil), são produzidas mais de 3,8 milhões de pizzas diariamente no país. De fato, é difícil encontrar quem resista a uma fatia crocante, quentinha e bem recheada. >

A boa notícia é que dá para se deliciar com uma boa fatia sem colocar a dieta ou a saúde em risco. Para isso, conforme o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e palestrante do CBN 2025, basta fazer escolhas inteligentes e consumir com moderação. >

Cuidados com algumas pizzas

O médico, no entanto, alerta para alguns riscos, como a ingestão de pizzas em versões ultraprocessadas. “Pizzas congeladas ou feitas com excesso de embutidos costumam ser ricas em sódio, gorduras e calorias. Isso pode favorecer o ganho de peso e o aumento do colesterol”, afirma. >

Outro ponto de atenção são as massas feitas com farinha branca, pois contêm alto índice glicêmico, o que pode causar picos de açúcar no sangue. “Esse hábito alimentar, em excesso e a longo prazo, pode favorecer a resistência à insulina e aumentar o risco de diabetes tipo 2 , especialmente em pessoas sedentárias ou com predisposição genética”, detalha o médico. >

Benefícios da pizza para a saúde

A pizza é um alimento que pode oferecer nutrientes, dependendo dos ingredientes usados. O tomate, por exemplo, é fonte de licopeno, antioxidante associado à prevenção de doenças cardiovasculares. Já os vegetais adicionam fibras , vitaminas e minerais à refeição. >

Além disso, há um aspecto psicológico que não se deve desprezar: o prazer de comer bem. “Celebrar datas como o Dia da Pizza é saudável também do ponto de vista emocional. O problema está no excesso, não no alimento em si”, reforça o Prof. Dr. Durval Ribas Filho. >

A pizza preparada com massa integral facilita a digestão e tem menor índice glicêmico Crédito: Imagem: V. Matthiesen | Shutterstock

Dicas para uma pizza mais saudável

Abaixo, veja como tornar a pizza mais saudável e nutritiva! >

Opte por massas integrais ou de fermentação natural: elas facilitam a digestão e têm menor índice glicêmico;

Reduza o queijo ou use versões magras: boas escolhas são ricota ou muçarela de búfala;

Dê preferência a recheios leves: cogumelos, frango desfiado, folhas verdes e tomate fresco são ótimos aliados;

Evite embutidos: como calabresa, pepperoni e bacon, pois são ricos em gordura e conservantes;

Acompanhe com salada: essa estratégia ajuda na saciedade e no equilíbrio da refeição. >

Atenção a restrições alimentares

Pessoas com intolerância à lactose, doença celíaca , hipertensão ou colesterol elevado devem ter cuidado redobrado ao escolher a pizza. “Nesses casos, é importante adaptar a receita ou optar por versões específicas, como massa sem glúten e queijos veganos ou sem lactose”, orienta o nutrólogo. >

Por Andréa Simões >

