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Se cuida

5 dicas para adotar a dieta mediterrânea de forma simples

Por seu equilíbrio e variedade, ela é frequentemente considerada uma das mais saudáveis do mundo
Portal Edicase

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Publicado em 

09 jan 2025 às 12:19

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 12:19

A dieta mediterrânea favorece a saúde e a longevidade (Imagem: Sven Hansche | Shutterstock)
A dieta mediterrânea favorece a saúde e a longevidade Crédito: Imagem: Sven Hansche | Shutterstock
A dieta mediterrânea é um padrão alimentar inspirado nos hábitos tradicionais dos países em torno do Mar Mediterrâneo, como Grécia, Itália e Espanha. Ela é composta principalmente por alimentos frescos e naturais, incluindo frutas, legumes, grãos integrais, azeite de oliva, peixes, nozes e sementes.
Além disso, valoriza o consumo moderado de laticínios e vinho tinto, além de limitar alimentos ultraprocessados e açúcares refinados. A dieta não é apenas sobre o que se come, mas também sobre como se come, enfatizando refeições em grupo, com tranquilidade e prazer.
Os benefícios da dieta mediterrânea para a saúde são amplamente reconhecidos pela ciência. Isso porque ela contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e obesidade, além de promover a saúde cerebral e a longevidade. Rica em antioxidantes, gorduras saudáveis e fibras, ajuda a controlar o colesterol, reduzir a inflamação no corpo e melhorar o funcionamento do sistema imunológico.
Por seu equilíbrio e variedade, a dieta mediterrânea é frequentemente considerada uma das mais saudáveis do mundo. A seguir, a médica integrativa Dra. And Yara Gelmini explica como incorporar esse estilo alimentar ao dia a dia de forma simples e eficaz. Confira!

1. Aposte no azeite de oliva

Substitua a manteiga pelo azeite em suas preparações diárias para um toque mais saudável. “O azeite de oliva é uma excelente fonte de gorduras boas e tem propriedades anti-inflamatórias. Ele ajuda a prevenir doenças crônicas, como diabetes e hipertensão”, destaca a Dra. And Yara Gelmini.
O consumo de vegetais é importante para manter o equilíbrio do organismo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
O consumo de vegetais é importante para manter o equilíbrio do organismo Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

2. Priorize vegetais frescos

Adicione saladas, legumes e verduras coloridos às refeições. “Os vegetais frescos são ricos em fibras e essenciais para a saúde intestinal, que é a base para o equilíbrio do organismo e uma imunidade fortalecida. A saúde começa no intestino”, reforça a médica.

3. Coloque peixes no cardápio

Peixes como salmão e sardinha são ricos em ômega 3 e fundamentais para a dieta mediterrânea. “O consumo de peixes auxilia a saúde cardiovascular e o bom funcionamento do cérebro. Experimente incluir esses alimentos pelo menos duas vezes por semana”, sugere a Dra. And Yara Gelmini.

4. Reduza o consumo ultraprocessados

Uma das chaves da dieta mediterrânea é evitar alimentos industrializados e ultraprocessados. “Troque os biscoitos e snacks por opções naturais, como frutas, nozes e sementes. Pequenas mudanças fazem uma grande diferença”, explica a especialista.

5. Valorize a qualidade e a moderação

Adotar a dieta mediterrânea não precisa ser complicado. “A dieta mediterrânea não é só sobre o que você come, mas também sobre como você come. Escolha ingredientes de qualidade , prefira preparações simples e mantenha o equilíbrio nas porções”, recomenda a Dra. And Yara Gelmini.
Comece com pequenas mudanças e aproveite os benefícios para sua saúde e bem-estar. “É um estilo de vida que promove longevidade, vitalidade e equilíbrio”, finaliza a médica.
Por Sarah Monteiro

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