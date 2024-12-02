5 cuidados para prevenir o câncer de pele

Os cuidados com a pele devem ser redobrados com a chegada do verão Crédito: Imagem: mentalmind | Shutterstock

Com a chegada de dezembro e do verão, os cuidados com a pele se tornam ainda mais urgentes. O câncer de pele, que representa 33% de todos os diagnósticos oncológicos no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), é o mais comum no país, com cerca de 185 mil novos casos por ano. A exposição à radiação ultravioleta (UV) do sol, especialmente nos dias mais quentes, é um dos principais fatores de risco.

A campanha Dezembro Laranja tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. A dermatologista Dra. Cecília Bello, do Centro de Excelência em Medicina (CEM), alerta: “O câncer de pele, na maioria dos casos, pode ser evitado com proteção solar adequada”.

Tipos de câncer de pele

Durante o verão, os raios solares incidem com maior intensidade, aumentando os riscos de danos à pele. A radiação UV pode causar desde queimaduras até alterações celulares graves, que podem evoluir para câncer de pele .

“O câncer de pele não melanoma, apesar de mais frequente, costuma ser menos agressivo. Já o melanoma, embora menos comum, é altamente perigoso, com potencial de metástase”, explica a dermatologista.

O uso do protetor solar é fundamental para ajudar na prevenção do câncer de pele Crédito: Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock

Proteção contra o câncer de pele

A Dra. Cecília Bello lista as principais medidas de prevenção para garantir a saúde da pele e prevenir o câncer de pele. Confira!

1. Protetor solar diário

Utilize produtos com FPS 30 ou superior, aplicando uma quantidade generosa em todas as áreas expostas. Não se esqueça de reaplicar a cada duas horas ou após nadar e transpirar.

2. Evite o sol nos horários de pico

Prefira a exposição ao sol antes das 10h e após as 16h, quando os raios UV estão menos intensos.

3. Invista em proteção física

Chapéus de abas largas, roupas com proteção UV e óculos de sol são aliados essenciais.

4. Procure sombra

Sempre que possível, permaneça em áreas cobertas ou use guarda-sóis de boa qualidade.

5. Fique atento aos sinais da pele

Alterações em pintas, manchas ou feridas que não cicatrizam devem ser avaliadas por um dermatologista.

Diagnóstico precoce