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Se cuida

4 alimentos benéficos para a saúde da tireoide

Veja como eles favorecem o funcionamento dessa glândula, ajudando na prevenção de doenças

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 11:43

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 nov 2024 às 11:43
O cuidado com a alimentação é fundamental para a saúde da tireoide (Imagem: ratmaner | Shutterstock)
O cuidado com a alimentação é fundamental para a saúde da tireoide Crédito: Imagem: ratmaner | Shutterstock
A tireoide é uma pequena glândula que, apesar do tamanho, desempenha um papel fundamental na regulação do organismo, pois produz hormônios que controlam o metabolismo, a energia e até o humor. Qualquer desequilíbrio nela pode impactar diversas a saúde em diversos aspectos. Neste contexto, a alimentação é uma ferramenta poderosa para o funcionamento dessa glândula.
A seguir, Erivelto Volpi, cirurgião de cabeça e pescoço dedicado às doenças da tireoide e paratireoide, lista alguns alimentos benéficos para a saúde da tireoide. No entanto, conforme o médico, é importante lembrar que não existe nenhuma dieta específica para essa glândula.

1. Frutas e vegetais

Estes alimentos contam com antioxidantes em sua composição que podem ajudar na redução da inflamação e protegem as células tireoidianas contra danos.
A castanha-do-pará é um superalimento rico em selênio, antioxidantes e gorduras saudáveis (Imagem: Peter Hermes Furian | Shutterstock)
A castanha-do-pará é um superalimento rico em selênio, antioxidantes e gorduras saudáveis Crédito: Imagem: Peter Hermes Furian | Shutterstock

2. Oleaginosas

Fonte de selênio, a castanha-do-pará é um potente antioxidante que protege a tireoide . Apenas uma unidade por dia já supre a necessidade diária do mineral, que também está presente em nozes e amêndoas.

3. Ovos

Os ovos, assim como castanhas e nozes, também contêm selênio. Além disso, são fontes de iodo, oferecendo uma combinação de nutrientes que apoia diretamente a função tireoidiana.

4. Peixes

Peixes, como salmão, atum e sardinha, são ricos em iodo, um micronutriente essencial para a produção dos hormônios tireoidianos T3 e T4.
Por Samyla Ramos

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