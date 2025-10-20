Se cuida

5 benefícios do umbu para a saúde

Conheça propriedades importantes para o organismo do fruto que dá na "árvore sagrada do Sertão"

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:32

O umbu oferece propriedades nutricionais importantes para o organismo Crédito: Imagem: Hyago Xavier Teixeira | Shutterstock

Chamado por Euclides da Cunha de “árvore sagrada do Sertão”, o umbuzeiro é uma das espécies mais emblemáticas do Nordeste brasileiro. Seu nome indígena, ymbu , traduz a expressão “árvore que dá de beber”, em alusão à sua capacidade de sustentar pessoas com água, vitaminas e minerais mesmo em épocas de estiagem. Além de seu papel cultural, o umbu ( Spondias tuberosa ), fruto do umbuzeiro, oferece propriedades nutricionais importantes para o organismo.

Conheça abaixo 5 benefícios do umbu para a saúde!

1. Pode contribuir para a saúde dos ossos e a produção de energia

Ofósforoé um nutriente essencial para o fortalecimento dos ossos e dentes, atuando em conjunto com o cálcio na estrutura e manutenção do tecido ósseo. Além disso, participa de processos fundamentais do organismo, como aprodução de energianas células e o bom funcionamento dos músculos e do sistema nervoso.

Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, oumbu in natura fornece13,4 mg de fósforo a cada 100 g. Por sua vez, o consumo regular de alimentos que contêm fósforo, como o umbu, podeajudar na disposição física e na manutenção da vitalidade diária.

2. Suas folhas têm ação antioxidante e antifúngica

Compostos naturais presentes na planta demonstram capacidade de combater o estresse oxidativo e de inibir microrganismos nocivos, como fungos do gênero Candida , que podem causar infecções em humanos. Esses efeitos foram confirmados no estudo “Hexane extract from Spondias tuberosa (Anacardiaceae) leaves has antioxidant activity and is an anti-Candida agent by causing mitochondrial and lysosomal damages” , publicado na revistaBMC Complementary and Alternative Medicine.

A pesquisa identificou, no extrato das folhas de umbuzeiro, compostos comoflavonoides, taninos, saponinas e terpenos, que apresentaramatividade antioxidante moderadaeação antifúngica significativacontra Candida albicans e Candida glabrata , combaixa toxicidade em hemácias humanas. Esses achados reforçam o potencial do umbu como fonte natural de moléculas bioativas com aplicações farmacológicas e biotecnológicas.

O umbu tem vitamina C em sua composição nutricional Crédito: Imagem: Iuliia Timofeeva | Shutterstock

3. É fonte natural de vitamina C

Avitamina Cdesempenha papel fundamental na manutenção da imunidade, auxiliando o corpo na defesa contra infecções e no combate aos radicais livres. Além disso, participa daformação do colágeno, importante para a estrutura da pele, músculos e vasos sanguíneos, e melhora a absorção do ferro proveniente de alimentos de origem vegetal.

O umbu é reconhecido como uma boa fonte natural de vitamina C (24,1 mg a cada 100 g, segundo a TBCA). Seu consumo regular pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e a manter o corpo mais resistente a doenças, especialmente quando inserido em uma alimentação equilibrada e variada.

Inclusive, segundo a 2ª edição do material “Alimentos Regionais Brasileiros”, do Ministério da Saúde, o suco das raízes do umbuzeiro é uma bebida saudável que fornece doses apreciáveis de vitaminas, especialmente de vitamina C.

4. Pode ser incluído em dietas de controle de peso

Também de acordo com aTBCA, oumbu in natura apresenta37 kcal a cada 100 g, valor consideradobaixo em densidade energética. Essa quantidade representa menos de2% do valor diário recomendadoem uma dieta de 2.000 kcal, tornando o fruto uma excelente escolha para planos alimentares voltados ao controle ou à redução de peso .

Além disso, o umbu contém89,3 g de água por 100 g, o que reforça seu papel nahidratação e na sensação de saciedade. Naturalmente leve e combaixo teor de gorduras e sódio, pode ser incluído em substituição a lanches industrializados ou sobremesas com adição de açúcar. Dessa forma, contribui para o equilíbrio calórico diário e auxilia na manutenção de uma alimentação saudável e variada.

5. É rico em potássio

Opotássioé um nutriente essencial envolvido em diversas funções do organismo, como o bom funcionamento dos músculos, a transmissão dos impulsos nervosos e a regulação do equilíbrio de líquidos dentro das células. Ele também auxilia na recuperação após o esforço físico e contribui para o bem-estar geral, especialmente quando incluído de forma equilibrada na alimentação.

Segundo aTBCA, oumbu in natura contém151 mg de potássio a cada 100 g, sendo o mineral em maior quantidade no fruto. Por isso, seu consumo pode ajudar namanutenção do equilíbrio corporal e na reposição natural de eletrólitos, especialmente em dias quentes ou após atividades físicas leves.

Cuidados importantes

Com sabor levemente ácido e refrescante, oumbupode ser consumido de várias maneiras — ao natural, em sucos, compotas, doces, geleias ou até em preparações salgadas, como molhos e acompanhamentos. Sua polpa é bastante utilizada na culinária nordestina, e o fruto também pode ser aproveitado na forma de polpas congeladas ou bebidas fermentadas, mantendo parte de seus nutrientes.

Apesar dos benefícios nutricionais e do valor cultural do umbuzeiro, o consumo do fruto não substitui o acompanhamento médico nem tratamentos prescritos. Frutas podem contribuir para uma alimentação equilibrada e para o bem-estar geral, mas devem ser vistas como parte de um conjunto de hábitos saudáveis, e não como solução única para cuidados com a saúde.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta