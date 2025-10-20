Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:32
Chamado por Euclides da Cunha de “árvore sagrada do Sertão”, o umbuzeiro é uma das espécies mais emblemáticas do Nordeste brasileiro. Seu nome indígena, ymbu , traduz a expressão “árvore que dá de beber”, em alusão à sua capacidade de sustentar pessoas com água, vitaminas e minerais mesmo em épocas de estiagem. Além de seu papel cultural, o umbu ( Spondias tuberosa ), fruto do umbuzeiro, oferece propriedades nutricionais importantes para o organismo.
Conheça abaixo 5 benefícios do umbu para a saúde!
Ofósforoé um nutriente essencial para o fortalecimento dos ossos e dentes, atuando em conjunto com o cálcio na estrutura e manutenção do tecido ósseo. Além disso, participa de processos fundamentais do organismo, como aprodução de energianas células e o bom funcionamento dos músculos e do sistema nervoso.
Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, oumbu in natura fornece13,4 mg de fósforo a cada 100 g. Por sua vez, o consumo regular de alimentos que contêm fósforo, como o umbu, podeajudar na disposição física e na manutenção da vitalidade diária.
Compostos naturais presentes na planta demonstram capacidade de combater o estresse oxidativo e de inibir microrganismos nocivos, como fungos do gênero Candida , que podem causar infecções em humanos. Esses efeitos foram confirmados no estudo “Hexane extract from Spondias tuberosa (Anacardiaceae) leaves has antioxidant activity and is an anti-Candida agent by causing mitochondrial and lysosomal damages” , publicado na revistaBMC Complementary and Alternative Medicine.
A pesquisa identificou, no extrato das folhas de umbuzeiro, compostos comoflavonoides, taninos, saponinas e terpenos, que apresentaramatividade antioxidante moderadaeação antifúngica significativacontra Candida albicans e Candida glabrata , combaixa toxicidade em hemácias humanas. Esses achados reforçam o potencial do umbu como fonte natural de moléculas bioativas com aplicações farmacológicas e biotecnológicas.
Avitamina Cdesempenha papel fundamental na manutenção da imunidade, auxiliando o corpo na defesa contra infecções e no combate aos radicais livres. Além disso, participa daformação do colágeno, importante para a estrutura da pele, músculos e vasos sanguíneos, e melhora a absorção do ferro proveniente de alimentos de origem vegetal.
O umbu é reconhecido como uma boa fonte natural de vitamina C (24,1 mg a cada 100 g, segundo a TBCA). Seu consumo regular pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e a manter o corpo mais resistente a doenças, especialmente quando inserido em uma alimentação equilibrada e variada.
Inclusive, segundo a 2ª edição do material “Alimentos Regionais Brasileiros”, do Ministério da Saúde, o suco das raízes do umbuzeiro é uma bebida saudável que fornece doses apreciáveis de vitaminas, especialmente de vitamina C.
Também de acordo com aTBCA, oumbu in natura apresenta37 kcal a cada 100 g, valor consideradobaixo em densidade energética. Essa quantidade representa menos de2% do valor diário recomendadoem uma dieta de 2.000 kcal, tornando o fruto uma excelente escolha para planos alimentares voltados ao controle ou à redução de peso .
Além disso, o umbu contém89,3 g de água por 100 g, o que reforça seu papel nahidratação e na sensação de saciedade. Naturalmente leve e combaixo teor de gorduras e sódio, pode ser incluído em substituição a lanches industrializados ou sobremesas com adição de açúcar. Dessa forma, contribui para o equilíbrio calórico diário e auxilia na manutenção de uma alimentação saudável e variada.
Opotássioé um nutriente essencial envolvido em diversas funções do organismo, como o bom funcionamento dos músculos, a transmissão dos impulsos nervosos e a regulação do equilíbrio de líquidos dentro das células. Ele também auxilia na recuperação após o esforço físico e contribui para o bem-estar geral, especialmente quando incluído de forma equilibrada na alimentação.
Segundo aTBCA, oumbu in natura contém151 mg de potássio a cada 100 g, sendo o mineral em maior quantidade no fruto. Por isso, seu consumo pode ajudar namanutenção do equilíbrio corporal e na reposição natural de eletrólitos, especialmente em dias quentes ou após atividades físicas leves.
Com sabor levemente ácido e refrescante, oumbupode ser consumido de várias maneiras — ao natural, em sucos, compotas, doces, geleias ou até em preparações salgadas, como molhos e acompanhamentos. Sua polpa é bastante utilizada na culinária nordestina, e o fruto também pode ser aproveitado na forma de polpas congeladas ou bebidas fermentadas, mantendo parte de seus nutrientes.
Apesar dos benefícios nutricionais e do valor cultural do umbuzeiro, o consumo do fruto não substitui o acompanhamento médico nem tratamentos prescritos. Frutas podem contribuir para uma alimentação equilibrada e para o bem-estar geral, mas devem ser vistas como parte de um conjunto de hábitos saudáveis, e não como solução única para cuidados com a saúde.
