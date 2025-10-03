Se cuida

5 alimentos para fortalecer a imunidade

Veja como inserir na rotina opções que ajudam a melhorar as defesas do organismo

Uma boa alimentação é essencial para fortalecer a imunidade e, assim, proteger o corpo de vírus, bactérias e inflamações Crédito: Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock

A busca por maior resistência física e proteção natural passa diretamente pelo que é colocado no prato. Escolhas alimentares inteligentes podem contribuir para manter as células de defesa em constante atividade, fortalecendo a imunidade e tornando o organismo mais preparado para reagir a diferentes situações.

“Cuidar da imunidade vai muito além de prevenir resfriados: significa preparar o corpo para reagir melhor a vírus, bactérias e inflamações. Nesse processo, a alimentação é fundamental — e alguns superalimentos se destacam por concentrar vitaminas, minerais e antioxidantes que fortalecem as defesas naturais”, explica Kerlin Schmitz, nutricionista e cofundadora da Divina Terra, rede de produtos naturais.

A seguir, descubra superalimentos que ajudam a fortalecer a imunidade!

1. Frutas cítricas, vermelhas e roxas

Entre os alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade, estão as frutas de fácil acesso no dia a dia. “Frutas cítricas, como laranja, acerola, limão e kiwi, são campeãs em vitamina C , que estimula a produção de glóbulos brancos. Já frutas vermelhas e roxas, como morango, amora, framboesa, mirtilo e uva roxa, oferecem antocianinas, antioxidantes que reduzem inflamações e protegem as células”, orienta Kerlin Schmitz.

2. Peixes

Os peixes são grandes aliados na manutenção da saúde do sistema imunológico, pois fornecem nutrientes essenciais que fortalecem as defesas do organismo. “Entre os alimentos de origem animal, os peixes gordurosos, como salmão e sardinha, são fontes naturais de vitamina D e ômega 3, combinação que regula a imunidade e controla processos inflamatórios”, explica a nutricionista.

3. Temperos

Alguns temperos também atuam como poderosos aliados do sistema imunológico, graças às suas propriedades naturais. “Já no grupo dos temperos, alho, cebola, gengibre e cúrcuma se destacam pelo efeito antimicrobiano e anti-inflamatório”, acrescenta.

Alimentos com probióticos fortalecem o sistema imunológico Crédito: Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock

4. Probióticos

Os probióticos são microrganismos vivos que ajudam a equilibrar a flora intestinal e, consequentemente, fortalecem o sistema imunológico. “Probióticos presentes em iogurte natural, kefir e kombucha equilibram a flora intestinal, onde está grande parte das células imunes”, explica Kerlin Schmitz.

5. Vegetais verde-escuros

Os vegetais verde-escuros são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes que fortalecem diretamente o sistema imunológico. “Vegetais como couve, espinafre e brócolis fornecem ferro, folato e vitamina C”, diz a profissional.

Formas práticas de consumo no dia a dia

Os alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade podem ser inseridos na rotina alimentar de maneira simples e ao longo do dia. “Vale começar a manhã com um suco de laranja com gengibre ou um smoothie com frutas vermelhas e spirulina. Outra dica é consumir açaí puro com granola e oleaginosas como lanche nutritivo, além de acrescentar sementes ou castanhas ao iogurte, frutas picadas ou saladas”, sugere a nutricionista.

Apesar dos benefícios, Kerlin Schmitz alerta para os cuidados no consumo. “É importante lembrar que, embora ricos em nutrientes, alguns superalimentos exigem cautela. Oleaginosas , por exemplo, são muito calóricas se consumidas em excesso e contraindicadas para pessoas com alergia. Já a spirulina e a chlorella não são recomendadas para gestantes, lactantes, crianças menores de 11 anos e pessoas com algumas condições específicas de saúde, salvo recomendação profissional”, conclui.

