5 ajustes essenciais para treinar com segurança no verão

Veja como adaptar carga, intensidade, hidratação e horários para se exercitar durante as altas temperaturas

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 13:31

Ajustes no treino durante o verão ajudam a garantir o conforto e a segurança Crédito: Imagem: Karkhut | Shutterstock

Com as altas temperaturas do verão brasileiro, o corpo passa a responder de forma diferente ao esforço físico. O aumento da sudorese, a elevação da frequência cardíaca e a maior perda de líquidos fazem com que o treino, se mantido exatamente igual ao de costume, possa levar à queda de rendimento, desidratação e até mal-estar.

Segundo o profissional de educação física Breno Daniel, da Academia Corpo e Saúde, adaptar a rotina de exercícios nesta época do ano é uma medida de saúde, não de comodidade. “O calor intenso faz o organismo trabalhar mais para manter a temperatura corporal. Isso significa que um treino que no inverno era confortável pode se tornar excessivo no verão se não houver ajustes”, explica.

A seguir, confira os ajustes recomendados para manter o treino saudável nos dias mais quentes!

1. Menos carga, mais estratégia

Uma das principais adaptações envolve a carga e o volume do treino . Breno destaca que reduzir levemente o peso, o número de séries ou o tempo de esforço contínuo ajuda a evitar sobrecarga cardiovascular. “No verão, o foco deve ser manter a constância sem exaurir o corpo. Ajustar a intensidade preserva o desempenho e reduz o risco de tontura, queda de pressão e fadiga precoce”, afirma Breno Daniel.

2. Atenção redobrada à intensidade

Treinos de alta intensidade, como HIIT, cross training e corridas longas, exigem cuidado especial. O ideal é intercalar estímulos intensos com períodos maiores de recuperação. “O corpo demora mais para se recuperar no calor. Se o aluno insiste em manter a mesma intensidade o tempo todo, pode entrar em overreaching , quando o rendimento cai em vez de melhorar”, alerta o profissional de educação física.

3. O melhor horário para treinar no calor

Outro ponto-chave é o horário. Conforme o especialista, o ideal é treinar antes das 10h ou após as 18h, quando a radiação solar e a temperatura estão mais baixas. “Treinar sob sol forte aumenta o risco de desidratação, queda de pressão e até insolação. Ajustar o horário é uma das medidas mais simples e mais eficientes”, explica.

Para quem treina no calor, é importante manter a hidratação ao longo de toda a atividade Crédito: Imagem: Renata Photography | Shutterstock

4. Hidratação deixa de ser detalhe e vira regra

No verão, beber água durante o treino não é opcional. Breno Daniel recomenda ingerir líquidos antes, durante e após a atividade, mesmo sem sede. “A sede já é um sinal de desidratação. Para quem treina no calor, a reposição precisa ser constante, e em atividades longas, bebidas isotônicas também podem ser indicadas”, diz.

5. Roupas e ambiente também fazem diferença

Tecidos leves, roupas claras e ambientes ventilados ajudam o corpo a dissipar o calor. “A soma de pequenas adaptações, carga, intensidade, horário, hidratação e ambiente, é o que garante que o treino continue sendo saudável e eficiente mesmo no verão”, finaliza Breno Daniel.

Por Yasmin Santos

