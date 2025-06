Se cuida

4 reações físicas provocadas pelas emoções amorosas

Os mecanismos hormonais e neurológicos envolvidos demonstram que o amor também se manifesta fisicamente

A paixão mexe com todos os sentidos. O cheiro da pessoa amada parece mais marcante, o som da voz causa arrepio e um simples toque pode disparar uma cadeia de reações físicas difíceis de controlar. Embora a ciência ainda não tenha uma explicação definitiva para todas as sensações da paixão, os mecanismos hormonais e neurológicos envolvidos demonstram que o amor também se manifesta fisicamente, e o corpo reage de forma intensa a esse turbilhão de emoções. >

1. Borboletas no estômago

Conforme o Dr. Firmino Haag, cardiologista e coordenador da Cardiologia do Hospital Albert Sabin (HAS), as famosas reações como “as borboletas no estômago” são uma resposta real e complexa do organismo à liberação de hormônios como adrenalina, dopamina e noradrenalina. >