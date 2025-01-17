4 dicas para prevenir carunchos nos alimentos

É importante armazenar os alimentos corretamente para prevenir os carunchos Crédito: Imagem: VH-studio | Shutterstock

Os carunchos são pequenos insetos que se alimentam de grãos e farinhas, e podem ser encontrados em muitas casas, mais precisamente em uma caixa de macarrão ou pacote de arroz. Embora não transmitam doenças diretamente, a presença deles pode contaminar os alimentos e comprometer sua qualidade.

“Eles em si não fazem mal ao organismo, mas podem funcionar como um vetor de fungos e outros parasitas que provocam danos e lesões na superfície dos grãos, favorecendo a produção de toxinas nos alimentos. Essas, sim, são prejudiciais à saúde da população humana e animal”, pontua a professora de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Edna Freignan.

Abaixo, a docente lista algumas dicas de como evitar a infestação por carunchos. Veja!

1. Verifique a embalagem

Ao comprar alimentos , inspecione a embalagem em busca de furos ou sinais de contaminação.

2. Armazene em recipientes adequados

Transfira os alimentos para potes de vidro ou plástico com tampa hermética após abri-los.

3. Mantenha a geladeira organizada

Alimentos como farinhas e cereais podem ser armazenados na geladeira para inibir a proliferação de insetos.

Alimentos vencidos devem ser descartados para evitar a contaminação de outros Crédito: Imagem: Stokkete | Shutterstock

4. Descarte alimentos vencidos

Alimentos fora do prazo de validade devem ser descartados para evitar a contaminação de outros produtos.

O que fazer se encontrar carunchos nos alimentos?

Em casos de alimentos contaminados por carunchos, Edna Freignan recomenda:

Descarte os alimentos contaminados: se a infestação for grande, é recomendado descartar os alimentos contaminados.

Congele os alimentos levemente infestados: caso a infestação seja pequena, você pode congelar os alimentos por 24 horas para eliminar os carunchos. Após esse período, lave bem os alimentos antes de consumi-los.

“A deterioração dos alimentos causada por esses insetos pode comprometer o valor nutricional e o sabor dos produtos. Por isso, é fundamental adotar medidas preventivas para evitar a infestação por carunchos e garantir a qualidade dos alimentos consumidos”, finaliza a especialista.